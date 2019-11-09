Chevrolet показала электрический кросс-универсал размером с «Октавию»

На старте продаж Menlo будет комплектоваться 150-сильным (крутящий момент 350 Нм) электромотором китайского производства. Привод — на передние колёса. Ёмкость литий-ионной тяговой батареи не названа, известно лишь, что запас хода модели по циклу NEDC составит 410 километров. Информация о шасси не разглашается, но наиболее вероятно, что Chevrolet Menlo разделит старую «тележку» Chevrolet Lacetti с Buick Velite — в пользу этой версии говорит одинаковая колёсная база 2660 миллиметров.