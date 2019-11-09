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20:59

Chevrolet показала электрический кросс-универсал размером с «Октавию»

Премьера двухобъёмника Chevrolet Menlo прошла в китайском Хэфэе

© gmauthority.com
Компания Chevrolet представила электрический кросс-универсал для китайского рынка. Новинка, получившая имя Menlo, по габаритам сравнима с актуальной Octavia: длина электрокара Chevrolet — 4665 миллиметров, на два миллиметра меньше, чем у универсала Skoda.

Chevrolet Menlo представляет собой серийную версию концепт-кара FNR-X образца 2017 года. Общая архитектура экстерьера сохранена, однако конвейерная модель получила собственную переднюю оптику, дизайн капота и переднего бампера, обзавелась зеркалами заднего вида и дверными ручками.

Салон новинки пока держится в секрете: выставленный на мероприятии Chevrolet Gala Night экземпляр отличался наглухо затонированными стёклами. Концерн General Motors подтвердил, что Merlo получит новую мультимедиасистему MyLink с функцией голосового управления и возможностью удалённого доступа с мобильных устройств.

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Фото: auto.ifeng.com

На старте продаж Menlo будет комплектоваться 150-сильным (крутящий момент 350 Нм) электромотором китайского производства. Привод — на передние колёса. Ёмкость литий-ионной тяговой батареи не названа, известно лишь, что запас хода модели по циклу NEDC составит 410 километров. Информация о шасси не разглашается, но наиболее вероятно, что Chevrolet Menlo разделит старую «тележку» Chevrolet Lacetti с Buick Velite — в пользу этой версии говорит одинаковая колёсная база 2660 миллиметров.

Для Chevrolet электромобиль Merlo — шанс нарастить продажи на китайском рынке. Модель будет локализована на совместном предприятии SAIC General Motors и появится в продаже в первом полугодии 2020-го. Цены пока не объявлены, но местные СМИ уверены, что стартовая цена не превесит 200 тысяч юаней (около 1,82 миллиона рублей по текущему курсу).

Источник: autohome.com.cn