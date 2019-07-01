Chevrolet Niva стала динамичнее

Niva укомплектована восьмиклапанным бензиновым двигателем объемом 1,7 литра с отдачей 80 лошадиных сил и 127 Нм крутящего момента. В компании решили обновить ПО «с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств». В частности, в GM-АвтоВАЗ обещают «улучшенную динамику, уверенный разгон и дополнительный комфорт», однако конкретных цифр не приводят. Кроме того, в ходе испытаний подтвердилось улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя.

Chevrolet Niva с новым программным обеспечением уже поступила в автосалоны.