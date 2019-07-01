Chevrolet Niva стала динамичнее

Niva укомплектована восьмиклапанным бензиновым двигателем объемом 1,7 литра с отдачей 80 лошадиных сил и 127 Нм крутящего момента. В компании решили обновить ПО «с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств». В частности, в GM-АвтоВАЗ обещают «улучшенную динамику, уверенный разгон и дополнительный комфорт», однако конкретных цифр не приводят. Кроме того, в ходе испытаний подтвердилось улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя.
Chevrolet Niva с новым программным обеспечением уже поступила в автосалоны.
В конце марта текущего года модель получила другое важное обновление – штатный семидюймовый сенсорный экран мультимединой системы. Она работает на платформе Windows CE 6.0, а встроенный навигатор Navitel поддерживает GPS и ГЛОНАСС. Установка такой «мультимедийки» обойдется владельцам в 46 тысяч рублей при покупке Niva комплектации LEM и в 11 тысяч рублей – в исполнении GLC Multimedia. Цены на автомобиль варьируются от 639 000 до 799 000 рублей.