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18:20

Chevrolet Niva стала динамичнее

Внедорожнику обновили ПО электронного блока управления мотором

Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ представило модернизированную Chevrolet Niva. Благодаря обновлению программного обеспечения электронного блока управления двигателем автомобиль стал динамичнее при прежних параметрах силовой установки.
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Niva укомплектована восьмиклапанным бензиновым двигателем объемом 1,7 литра с отдачей 80 лошадиных сил и 127 Нм крутящего момента. В компании решили обновить ПО «с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств». В частности, в GM-АвтоВАЗ обещают «улучшенную динамику, уверенный разгон и дополнительный комфорт», однако конкретных цифр не приводят. Кроме того, в ходе испытаний подтвердилось улучшение показателей эластичности и тяги в режиме низких и средних оборотов двигателя.

Chevrolet Niva с новым программным обеспечением уже поступила в автосалоны.

В конце марта текущего года модель получила другое важное обновление – штатный семидюймовый сенсорный экран мультимединой системы. Она работает на платформе Windows CE 6.0, а встроенный навигатор Navitel поддерживает GPS и ГЛОНАСС. Установка такой «мультимедийки» обойдется владельцам в 46 тысяч рублей при покупке Niva комплектации LEM и в 11 тысяч рублей в исполнении GLC Multimedia. Цены на автомобиль варьируются от 639 000 до 799 000 рублей.

Источник: chevrolet-niva.ru
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