Продается полувековой Chevrolet Nomad с деревянным потолком

Универсалу достались диски Billet Specialties, 18-дюймовые спереди и 20-дюймовые – сзади. Для отделки салона использовалась кожа Relicate и она буквально везде: на сиденьях, дверных панелях, руле, торпедо, козырьках, подлокотнике и даже в багажнике. Потолок в свою очередь выполнен из благородного дерева.