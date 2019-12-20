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18:30

Продается полувековой Chevrolet Nomad с деревянным потолком

Несколько лет назад этот автомобиль участвовал в выставке SEMA и даже попал на обложку журнала

© barrett-jackson.com
Лиза Будрина
В ходе аукциона Barrett-Jackson с молотка пустят уникальный Chevrolet Nomad Wagon 1955 года выпуска, существенно доработанный и оснащенный двигателем V8 мощностью 625 лошадиных сил. Автомобиль получил имя Gone Mad, что буквально можно перевести как «свихнувшийся».

За доработку автомобиля отвечало ателье Classic Car Studios (CCS), базирующееся в Сент-Луисе, штат Миссури. Кузов был изготовлен практически с нуля, после чего его покрыли краской цвета Glasurit, которая «похоронена» под пятью слоями прозрачной мокрой шлифовки.

Универсалу достались диски Billet Specialties, 18-дюймовые спереди и 20-дюймовые – сзади. Для отделки салона использовалась кожа Relicate и она буквально везде: на сиденьях, дверных панелях, руле, торпедо, козырьках, подлокотнике и даже в багажнике. Потолок в свою очередь выполнен из благородного дерева.

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Восьмицилиндровый двигатель объемом 8,3 литра на момент работы над проектом был совершенно новым. Пару мотору составляет четырехступенчатая автоматическая коробка передач Bowler 4L80E.

В 2016 году Gone Mad выставлялся на тюнинг-шоу SEMA, а позже он попал на обложку журнала Super Chevy. Стартовую цену лота под номером 1320 пока не объявили.

Источник: barrett-jackson.com