Продается полувековой Chevrolet Nomad с деревянным потолком

За доработку автомобиля отвечало ателье Classic Car Studios (CCS), базирующееся в Сент-Луисе, штат Миссури. Кузов был изготовлен практически с нуля, после чего его покрыли краской цвета Glasurit, которая «похоронена» под пятью слоями прозрачной мокрой шлифовки.
Универсалу достались диски Billet Specialties, 18-дюймовые спереди и 20-дюймовые – сзади. Для отделки салона использовалась кожа Relicate и она буквально везде: на сиденьях, дверных панелях, руле, торпедо, козырьках, подлокотнике и даже в багажнике. Потолок в свою очередь выполнен из благородного дерева.
Восьмицилиндровый двигатель объемом 8,3 литра на момент работы над проектом был совершенно новым. Пару мотору составляет четырехступенчатая автоматическая коробка передач Bowler 4L80E.
В 2016 году Gone Mad выставлялся на тюнинг-шоу SEMA, а позже он попал на обложку журнала Super Chevy. Стартовую цену лота под номером 1320 пока не объявили.