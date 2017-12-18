Chevrolet Silverado обновился. Теперь он «крутой и современный»

Компания Chevrolet показала обновленный пикап Silverado, не опубликовав при этот никакой детальной информации о модели. Автомобиль рассекретят в январе следующего года на моторшоу в Детройте.

У пикапа полностью поменялся дизайн передней части кузова – его в компании называют «крутым и современным». У «Сильверадо» появились светодиодные фары головного света и другая решетка радиатора. Также изменились задние фонари, задний бампер с интегрированными подножками и прямоугольными двойными патрубками выпускной системы, а также крышка багажного отсека с большой надписью Chevrolet.

На снимках автомобиль представлен в новой модификации Trailboss – одной из восьми, которые будут доступны для Silverado 2019 модельного года. Ее особенностью является увеличенный дорожный просвет (на 51 миллиметр) и оформление решетки радиатора, колесных дисков, бамперов в черном цвете.

О линейке двигателей пока ничего не известно. Прежний Silverado был доступен с 4,3-литровым мотором V6 мощностью 285, «восьмерками» объемом 5,3, 6,0 и 6,2 литра, выдающими 355, 360 и 420 сил соответственно. Также доступен 445-сильный дизель 6.6.

В США цены на дорестайлинговый Silverado начинаются от 28,2 тысячи долларов.