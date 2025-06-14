Chevrolet подтвердил дебют инфернального 1200-сильного Corvette

Если предположения верны, то силовая установка разовьёт свыше 1200 лошадиных сил, а разгон с места до 60 миль в час (97 км/ч) приблизится к отметке две секунды. Таким образом, Chevrolet Corvette без всяких оговорок зайдёт на территорию гиперкаров. Букву Х в тизере General Motors тоже интерпретируют, как намёк на полный привод. Что касается цены, то меньше 210 тысяч долларов новинка стоить никак не может.