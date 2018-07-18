Владелец машины участвует на ней в соревнованиях по дрэг-рейсингу

Пульс

В США построили гоночный пикап Chevrolet со «съехавшей» кабиной

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18 июля 2018

Пользователь Reddit с ником u/LittleOrangeFoxx опубликовал фотографию необычного кастома, построенного на базе пикапа Chevrolet C10. У машины полностью открытый двигатель и трансмиссия, а кабина установлена на задней оси.

[Ужасающий тюнинг автомобилей, которые этого не заслужили](https://motor.ru/selector/kunstkamera.htm)

Ужасающий тюнинг автомобилей, которые этого не заслужили

Никакой дополнительной информации об автомобиле не сообщается. На фотографии видно, что он оснащен твин-турбо мотором, но какой агрегат взят за основу, пока неизвестно. По словам одного из комментаторов, владелец машины участвует в соревнованиях по дрэг-рейсингу, которые проходят в Норуолке, штат Коннектикут.

В октябре прошлого года на сайте Craiglist появилось объявление о продаже Dodge Challenger 1972 года, кузов которого установили на платформу военного Chevrolet Blazer. Машину оснастили 5,7-литровым двигателем V8, усиленными мостами и современной мультимедийной системой.

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ТюнингChevorletКастомы
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