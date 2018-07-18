В США построили гоночный пикап Chevrolet со «съехавшей» кабиной

Пользователь Reddit с ником u/LittleOrangeFoxx опубликовал фотографию необычного кастома, построенного на базе пикапа Chevrolet C10. У машины полностью открытый двигатель и трансмиссия, а кабина установлена на задней оси.

Никакой дополнительной информации об автомобиле не сообщается. На фотографии видно, что он оснащен твин-турбо мотором, но какой агрегат взят за основу, пока неизвестно. По словам одного из комментаторов, владелец машины участвует в соревнованиях по дрэг-рейсингу, которые проходят в Норуолке, штат Коннектикут.

В октябре прошлого года на сайте Craiglist появилось объявление о продаже Dodge Challenger 1972 года, кузов которого установили на платформу военного Chevrolet Blazer. Машину оснастили 5,7-литровым двигателем V8, усиленными мостами и современной мультимедийной системой.