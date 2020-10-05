Найдено кладбище со 150 автомобилями Chevrolet

Новоиспеченные владельцы не скрывают, что большинство машин — это рухлядь, не подлежащая восстановлению. Но их можно разобрать на запчасти. Всего на свалке находится более 150 автомобилей, в том числе несколько десятков пикапов, выпущенных в период между 1950-ми и 1980-ми годами, плюс кресло от «Корвета» образца 1969 года (оно примостилось на капоте седана 1952 года). Заявки на покупку уже принимаются, так что любой желающий может приобрести понравившийся ему автомобиль.
Источник: Resurrection Auto LLC
Посмотрите на кладбище купе и родстеров Toyota
Такие стоянки-кладбища есть и в России. Одну из них в середине сентября обнаружил житель Красноярского края. Побывав на территории, мужчина сделал фоторепортаж, продемонстрировав, в каком состоянии находятся машины, среди которых есть Mercedes-Benz G-класса со спущенными колесами и Range Rover с разбитыми стеклами и сгоревшим салоном.