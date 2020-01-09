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16:29

В России появится новая модель Ravon

Новинка будет стоить примерно 600-900 тысяч рублей

Chevrolet Onix для Латинской Америки
Лиза Будрина
Узбекская компания «Узавтосаноат», которая занимается продажами Ravon, намерена вывести на российский рынок новинку с ценником «10-15 тысяч долларов» (около 600-900 тысяч рублей). Эту информацию узбекскому изданию Podrobno.uz подтвердил один из топ-менеджеров.

По словам начальника управления развития продаж «Узавтосаноата» Шухрата Мирсамукова, компания совместно с «иностранным партнером» работает над проектом, который «позволит добиться конкурентных преимуществ на российском рынке». Он не уточнил, о какой именно модели идет речь, но подчеркнул, что она «превышает конкурентов по дизайну и техническим характеристикам».

Предполагается, что он имел в виду Chevrolet Onix, который представлен на рынках Бразилии и Китая. В течение 2020 года начнется подготовка к производству модели в Узбекистане, причем уровень локализации будет достигать 60 процентов.

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Chevrolet Onix для Латинской Америки

В основе Onix лежит архитектура GEM (Global Emerging Markets), на которой также построен кроссовер Tracker. В Бразилии Onix можно купить со 114-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, однако узбекскому аналогу, скорее всего, достанется агрегат от Cobalt – полуторалитровый двигатель мощностью 140 сил в паре с шестиступенчатой «механикой» либо пятидиапазонным «автоматом».

В стандартной комплектации автомобиль оснащается кондиционером, радио и электрическими стеклоподъемниками, а в более дорогих исполнениях доступны медиа MyLink 3 с семидюймовым сенсорным экраном, климат-контроль, задняя камера и беспроводная зарядка для смартфона.

С весны 2018 года и до осени 2019 года автомобили Ravon не поставлялись в Россию. В сентябре было объявлено, что седаны Nexia R3 и R4 (они же перелицованные Chevrolet Aveo и Cobalt), а также хэтчбек R2 (Chevrolet Spark) вернулись на рынок. По данным Ассоциации европейского бизнеса, ни в октябре, ни в ноябре не было продано ни одного экземпляра. Ранее сообщалось, что в 2020 году компания намерена реализовать в стране 34 тысячи новых машин.

Источник: Podrobno.uz