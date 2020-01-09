В России появится новая модель Ravon

По словам начальника управления развития продаж «Узавтосаноата» Шухрата Мирсамукова, компания совместно с «иностранным партнером» работает над проектом, который «позволит добиться конкурентных преимуществ на российском рынке». Он не уточнил, о какой именно модели идет речь, но подчеркнул, что она «превышает конкурентов по дизайну и техническим характеристикам».

Предполагается, что он имел в виду Chevrolet Onix, который представлен на рынках Бразилии и Китая. В течение 2020 года начнется подготовка к производству модели в Узбекистане, причем уровень локализации будет достигать 60 процентов.