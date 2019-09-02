Chevrolet запатентовал странные тормозные диски

Из заявки следует, что «нужно обеспечить способ для эффективной и долговременной маркировки компонентов без чрезмерных затрат на производственный процесс или ухудшения их качества». Однако журналисты задумку раскритиковали, назвав ее безвкусицей и сравнив с «поддельными пластиковыми воздухозаборниками классических «Бьюиков».
Впрочем, то, что Chevrolet запатентовала свою задумку, еще не значит, что она будет воплощена в жизнь. Например, ранее Ford представил сразу несколько идей по превращению обычного автомобиля в «кинотеатр на колесах».
Тогда в компании подчеркнули, что заявка на патент – это стандартная практика для автопроизводителей. То, что такая технология разрабатывается, еще не гарантирует того, что она обязательно будет реализована на серийных автомобилях.