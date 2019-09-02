Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:30

Chevrolet запатентовал странные тормозные диски

В нескольких местах на поверхности ротора вырезаны логотипы бренда

Издание Car and Driver обнаружило патентную заявку на создание фирменных тормозных дисков Chevrolet. Их особенностью являются декоративные вставки на роторе и центральной части диска в виде логотипа бренда.

Из заявки следует, что «нужно обеспечить способ для эффективной и долговременной маркировки компонентов без чрезмерных затрат на производственный процесс или ухудшения их качества». Однако журналисты задумку раскритиковали, назвав ее безвкусицей и сравнив с «поддельными пластиковыми воздухозаборниками классических «Бьюиков».

Впрочем, то, что Chevrolet запатентовала свою задумку, еще не значит, что она будет воплощена в жизнь. Например, ранее Ford представил сразу несколько идей по превращению обычного автомобиля в «кинотеатр на колесах».

Тогда в компании подчеркнули, что заявка на патент – это стандартная практика для автопроизводителей. То, что такая технология разрабатывается, еще не гарантирует того, что она обязательно будет реализована на серийных автомобилях.

Источник: Car and Driver