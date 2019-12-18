Видео: восстановление мотора 60-летнего Chevrolet уместили в 10 минут

Видеоролик опубликован на YouTube-канале Hagerty. В нем авторы запечатлели весь процесс, начиная со снятия двигателя со старого пикапа и заканчивая установкой обратно. Сколько времени ушло на восстановление в реальности не говорится, но команда буквально разобрала мотор до последнего болта и собрала заново.

Рядную «шестерку» Stovebolt предварительно очистили от ржавчины, отмыли, убрали все старые детали и заменили новыми. Также все элементы заново смазали, а после завершения восстановительных работ двигатель покрасили. В конце его снова установили в моторный отсек пикапа и смогли его запустить.