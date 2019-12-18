Видео: восстановление мотора 60-летнего Chevrolet уместили в 10 минут

Видеоролик опубликован на YouTube-канале Hagerty. В нем авторы запечатлели весь процесс, начиная со снятия двигателя со старого пикапа и заканчивая установкой обратно. Сколько времени ушло на восстановление в реальности не говорится, но команда буквально разобрала мотор до последнего болта и собрала заново.
Рядную «шестерку» Stovebolt предварительно очистили от ржавчины, отмыли, убрали все старые детали и заменили новыми. Также все элементы заново смазали, а после завершения восстановительных работ двигатель покрасили. В конце его снова установили в моторный отсек пикапа и смогли его запустить.
В конце лета блогеры с канала mastermilo82 нашли копию российского танка Т54, который не использовали со времен войны в Персидском заливе 1991 года. Они сняли огромный мотор V12 объемом 38,8 литра и полностью восстановили его. Большую часть элементов удалось сохранить, но некоторые сгнили полностью — их заменили на новые.
После этого двигатель удалось запустить. Сначала авторы проверили его работоспособность в гараже, но поскольку мотор слишком сильно дымил, дальнейшие тесты пришлось перенести на улицу.