Видео: огромный мотор от танка запустили впервые за 28 лет

Огромный дизельный мотор V12 объемом 38,8 литров был в довольно плачевном состоянии, когда попал к блогерам. От долгого простоя он был весь покрыт ржавчиной, а некоторые элементы полностью сгнили, однако авторов ролика это не остановило.
Они вытащили двигатель, отмыли его, удалили ржавчину, а не дожившие до сегодняшнего дня элементы срезали и заменили на новые. Иракский танк Type 69-II является точной копией одного из самых массовых танков, российского Т-54, поэтому найти необходимые запчасти не составило особого труда.
Авторам проекта удалось отреставрировать двигатель до рабочего состояния. Видео с первым за 28 лет запуском опубликовано на канале mastermilo82. Сначала блогеры протестировали работоспособность мотора в гараже, но он уже через несколько секунд заполнился дымом, поэтому дальнейшие тесты переместились на улицу.
В конце июля в Сети появился ролик с первым запуском КрАЗа с мотором от танка. Он десятилетиями стоял в гараже, прежде чем о нем вспомнили и забрали на реставрацию. В моторном отсеке кольцевого грузовика был размещен 1000-сильный турбодизель от танка.