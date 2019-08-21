Видео: огромный мотор от танка запустили впервые за 28 лет

Огромный дизельный мотор V12 объемом 38,8 литров был в довольно плачевном состоянии, когда попал к блогерам. От долгого простоя он был весь покрыт ржавчиной, а некоторые элементы полностью сгнили, однако авторов ролика это не остановило.

Они вытащили двигатель, отмыли его, удалили ржавчину, а не дожившие до сегодняшнего дня элементы срезали и заменили на новые. Иракский танк Type 69-II является точной копией одного из самых массовых танков, российского Т-54, поэтому найти необходимые запчасти не составило особого труда.