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14:26

Видео: огромный мотор от танка запустили впервые за 28 лет

38,8-литровый дизельный V12 стоял на копии российского танка Т-54

Блогеры нашли иракский танк, который не использовали со времен войны в Персидском заливе 1991 года, полностью восстановили его двигатель и запустили впервые за 28 лет.

Огромный дизельный мотор V12 объемом 38,8 литров был в довольно плачевном состоянии, когда попал к блогерам. От долгого простоя он был весь покрыт ржавчиной, а некоторые элементы полностью сгнили, однако авторов ролика это не остановило.

Они вытащили двигатель, отмыли его, удалили ржавчину, а не дожившие до сегодняшнего дня элементы срезали и заменили на новые. Иракский танк Type 69-II является точной копией одного из самых массовых танков, российского Т-54, поэтому найти необходимые запчасти не составило особого труда.

Авторам проекта удалось отреставрировать двигатель до рабочего состояния. Видео с первым за 28 лет запуском опубликовано на канале mastermilo82. Сначала блогеры протестировали работоспособность мотора в гараже, но он уже через несколько секунд заполнился дымом, поэтому дальнейшие тесты переместились на улицу.

В конце июля в Сети появился ролик с первым запуском КрАЗа с мотором от танка. Он десятилетиями стоял в гараже, прежде чем о нем вспомнили и забрали на реставрацию. В моторном отсеке кольцевого грузовика был размещен 1000-сильный турбодизель от танка.