Chevrolet анонсировала новую модель для Узбекистана

Судя по оптике и пропорциям, речь может идти о Tahoe — возможно, о китайской версии с «уменьшенным» двигателем L3B объемом 2,7 литра. Четырехцилиндровым мотором Tahoe обзавелся в конце прошлого года, такой вариант дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу. Он выдает 303 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента и сочетается с 10-ступенчатым автоматом, разгоняя внедорожник до 100 километров в час за 8,5 секунды.