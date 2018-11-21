Посмотрите, как танк за раз уничтожает сразу два фургона

«Чифтен» стоял на вооружении армии Соединенного Королевства в 60-х и 70-х годах XX века и считался одним из сильнейших танков своего времени. На нем впервые устанавливалось полулежачее кресло водителя, позволившее снизить общую высоту машины. Масса Chieftain последнего модификации составляла около 56 тонн. Он оснащался дизельным или бензиновым двигателем Rolls-Royce мощностью 800 и 900 лошадиных сил соответственно.