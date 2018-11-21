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14:17

Посмотрите, как танк за раз уничтожает сразу два фургона

Автомобили раздавили гусеницами британского Chieftain

Чикагская телестанция WGN-TV выпустила в прайм-тайм специальный сюжет для утреннего шоу. На ярмарочной площади DuPage County Fairgrounds сотрудники компания раздавила два списанных рабочих фургона с помощью британского тяжелого танка Chieftain.

«Чифтен» стоял на вооружении армии Соединенного Королевства в 60-х и 70-х годах XX века и считался одним из сильнейших танков своего времени. На нем впервые устанавливалось полулежачее кресло водителя, позволившее снизить общую высоту машины. Масса Chieftain последнего модификации составляла около 56 тонн. Он оснащался дизельным или бензиновым двигателем Rolls-Royce мощностью 800 и 900 лошадиных сил соответственно.

Видео: WGN News

В июле Арнольд Шварценеггер пригласил телеведущего Джея Лено прокатиться на танке M-47 Patton 1951 года, который экс-губернатор Калифорнии получил в подарок от австрийской армии. Во время тест-драйва на полигоне «Железный Арни» раздавил гусеницами лимузин Lincoln Town Car.

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