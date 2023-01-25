Китай лидирует по объему импорта легковых машин в Россию

На рынке доля автомобилей китайский брендов тоже била рекорды в прошлом году, достигнув трети по итогам ноября. Однако в общегодовом зачете «китайцы» уступают как отечественным маркам, также нарастившим долю в отсутствии поставок иномарок, так и корейским. По итогам 2022 года доля машин из КНР составила порядка 20 процентов, что на семь процентов больше, чем в 2021-м.

В конце прошлого года российские дилеры предупредили, что в ближайшие годы автобренды из Китая могут поглотить отечественный рынок. Причины — медленное развитие российского автопрома и параллельное наращивание производства и поставок машин из КНР. По прогнозам продавцов, доля китайских автомобилей в таких условиях может взлететь до 70 процентов.