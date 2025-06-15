В России назвали самые продаваемые китайские автомобили с «механикой»Большинство новых машин из КНР двухпедальные, однако есть исключения
Лидер «экзотического» зачёта — Chery Tiggo 4 Pro (4722 штуки), на втором месте Haval M6 (3592 штуки), далее следует Haval Jolion (1523 штуки), Jetour Dashing (570 штуки) и JAC JS3 (522 штуки). По данным «Автостата», на эти пять моделей приходится более 80% российских продаж всех китайских автомобилей с механической трансмиссией.
Общемировой тренд на отказ от ручных коробок передач не обошёл стороной Россию. В этом году взлетели продажи Lada Vesta с вариатором, то есть покупатели продукции АвтоВАЗа готовы отказаться от «механики». Впрочем, на заводе субсидируют только двухпедальные «Весты», поэтому приобрести машину с бесступенчатой коробкой передач получается намного выгоднее.
Лидер российского рейтинга «китайцев» с «механикой» — Chery Tiggo 4 Pro — после обновления поначалу предлагался только с двумя педалями. Но на этой неделе ситуацию исправили: отныне Tiggo 4 обрёл базовую версию с атмосферным двигателем и 5-ступенчатой «ручкой», подешевев до 1 999 000 рублей.