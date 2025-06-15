В России назвали самые продаваемые китайские автомобили с «механикой»

Большинство новых машин из КНР двухпедальные, однако есть исключения

Составлен список самых продаваемых в России «китайцев» с «механикой». Основатель «Автостата» Сергей Целиков поделился статистикой продаж новых трёхпедальных моделей в 2025 году. Оказалось, что только пять процентов российских покупателей автомобилей из Поднебесной выбрали ручную коробку передач. За пять месяцев продали 13,6 тысячи «китайцев» с «механикой»; с «роботами», вариаторами и автоматами реализовали 226,5 тысячи машин.