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12 февраля, 16:37

Посмотрите, как выглядит гигантская дорожная пробка в Китае

Пятикилометровый затор зафиксирован в канун празднования Китайского Нового года

В Сети появилось видео, снятое с коптера, на котором можно увидеть пятикилометровую пробку, образовавшуюся в провинции Гуандун в канун празднования Китайского Нового года. По официальным данным, здесь проживает более 110 миллионов человек.

Помимо местных жителей, за неделю праздников Китай посетило большое количество туристов. Сайт Xinhua говорит о 415 миллионах человек.

Также за 2018 год в Китае было продано 27,5 миллиона автомобилей. При этом впервые с 90-х годов прошлого века на рынке зафиксировано падение. Наиболее популярными производителями стали Volkswagen (3 172 080), Honda (1 452 451) и Geely (1 385 185 автомобилей).

Видео: New China TV

В 2011 году на трассе Пекин-Тибет при подъезде к китайской столице из-за ремонта дорог оказались заблокированными несколько сотен грузовиков. Пробка растянулась на 100 километров, а некоторые водители провели в ней больше девяти дней. В августе 2010-го несколько тысяч грузовиков с углем образовали 260-километровую пробку на участке в провинции Хебэй и автономного округа Внутренняя Монголия. Это пробка считается самой протяженной в мире.

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