Посмотрите, как выглядит гигантская дорожная пробка в Китае

В 2011 году на трассе Пекин-Тибет при подъезде к китайской столице из-за ремонта дорог оказались заблокированными несколько сотен грузовиков. Пробка растянулась на 100 километров, а некоторые водители провели в ней больше девяти дней. В августе 2010-го несколько тысяч грузовиков с углем образовали 260-километровую пробку на участке в провинции Хебэй и автономного округа Внутренняя Монголия. Это пробка считается самой протяженной в мире.