Посмотрите, как выглядит гигантская дорожная пробка в Китае

Помимо местных жителей, за неделю праздников Китай посетило большое количество туристов. Сайт Xinhua говорит о 415 миллионах человек.
Также за 2018 год в Китае было продано 27,5 миллиона автомобилей. При этом впервые с 90-х годов прошлого века на рынке зафиксировано падение. Наиболее популярными производителями стали Volkswagen (3 172 080), Honda (1 452 451) и Geely (1 385 185 автомобилей).
Видео: New China TV
В 2011 году на трассе Пекин-Тибет при подъезде к китайской столице из-за ремонта дорог оказались заблокированными несколько сотен грузовиков. Пробка растянулась на 100 километров, а некоторые водители провели в ней больше девяти дней. В августе 2010-го несколько тысяч грузовиков с углем образовали 260-километровую пробку на участке в провинции Хебэй и автономного округа Внутренняя Монголия. Это пробка считается самой протяженной в мире.