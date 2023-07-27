Импорт китайских машин в Россию взлетел в 6 раз

Импорт китайских машин в Россию взлетел в 6 разРоссия стала мировым лидером по ввозу автомобилей из КНР
Импорт китайских автомобилей в Россию увеличился в 6,5 раза. Как подсчитали в РБК, за первое полугодие 2023 года из Поднебесной было ввезено машин на сумму 4,6 миллиарда долларов, в то время как за тот же период прошлого года — всего на 715 миллионов. Только в июне объем поставок составил 325,8 тысяч автомобилей на 1,03 миллиарда долларов — это максимум с начала нынешнего года. Таким образом, Россия выбилась в лидеры по импорту продукции китайского автопрома.
На втором месте по ввозу китайских автомобилей в мире располагается Мексика, однако туда с начала года отгрузили вдвое меньше машин — 159 тысяч штук. Доля автомобилей из КНР в российском импорте при этом составляет 70 процентов.
Китайские марки лидируют и по заработку на российском рынке. В июне россияне купили 40,7 тысячи таких автомобилей, потратив на них 123,2 миллиарда рублей. Для сравнения, российские машины разошлись в количестве 26 тысяч штук, а заплатили за них только 26,6 миллиарда — в пять раз меньше, чем за «китайцев».
Бренды из Поднебесной постепенно занимают и освобожденные западными производителями дилерские площади в России. Так, за второй квартал года в России впервые за восемь лет выросло число автосалонов: на середину июля их насчитывалось 3353. Почти все новые дилеры продают машины из Китая. Всего ими торгует 1572 точки, а отечественными автомобилями — 508.