Импорт китайских машин в Россию взлетел в 6 раз

На втором месте по ввозу китайских автомобилей в мире располагается Мексика, однако туда с начала года отгрузили вдвое меньше машин — 159 тысяч штук. Доля автомобилей из КНР в российском импорте при этом составляет 70 процентов.

Китайские марки лидируют и по заработку на российском рынке. В июне россияне купили 40,7 тысячи таких автомобилей, потратив на них 123,2 миллиарда рублей. Для сравнения, российские машины разошлись в количестве 26 тысяч штук, а заплатили за них только 26,6 миллиарда — в пять раз меньше, чем за «китайцев».