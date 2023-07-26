В России выросло количество дилерских центров. Впервые за восемь лет

В апреле нынешнего года в России был открыт 3081 дилерский центр — на 19 процентов меньше, чем сегодня. За прошедшие три месяца было заключено 448 дилерских контрактов, а расторгнуто только 176.

Почти все новые дилеры специализируются на китайских автомобилях. Более того, машинами из КНР торгуют почти половина открытых на сегодняшний день автосалонов — 1572. Российских автосалонов заметно меньше — 508 штук или 15 процентов от общей массы. Их число выросло на 46 за последний квартал.