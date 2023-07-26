В России выросло количество дилерских центров. Впервые за восемь лет

В России выросло количество дилерских центров. Впервые за восемь летЗа последние три месяца открылось почти 300 новых салонов
В России впервые за много лет выросло число дилерских центров. По данным на середину июля в стране работает 3353 автодилера, что на 272 больше, чем три месяца назад, подсчитали в агентстве «Автостат». До этого количество салонов снижалось в течение восьми лет: последний максимум был зафиксирован в 2015 году, когда в России их было открыло 3,8 тысячи. Теперь же число вновь пошло в рост, и не последнюю роль в этом играют китайские бренды.
В апреле нынешнего года в России был открыт 3081 дилерский центр — на 19 процентов меньше, чем сегодня. За прошедшие три месяца было заключено 448 дилерских контрактов, а расторгнуто только 176.
Почти все новые дилеры специализируются на китайских автомобилях. Более того, машинами из КНР торгуют почти половина открытых на сегодняшний день автосалонов — 1572. Российских автосалонов заметно меньше — 508 штук или 15 процентов от общей массы. Их число выросло на 46 за последний квартал.
Во втором квартале 2023 года число дилеров «китайцев» увеличилось на 321. Наиболее активно новых продавцов вербуют BAIC, Changan, JAC, Jetour, Kaiyi, Livan, SWM и Voyah.
Эксперты прогнозируют дальнейшую переориентировку дилеров на Китай. Из Поднебесной к нам продолжают прибывать все новые бренды, и их присутствие на рынке укрепляется. За первые полгода 2023 года в России продали 397 894 легковых и легких коммерческих автомобилей, из которых 170 710 — китайских марок.