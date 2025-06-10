Россиянам объяснили, почему у китайцев так много суббрендов

Опубликовано 10 июня 2025, 16:071 мин.
Россиянам объяснили, почему у китайцев так много суббрендовТакая практика хорошо работает в самом Китае
Зачем китайским производителям столько суббрендов: объясняют эксперты. Стратегия выпуска машин одного концерна под россыпью разных наименований оказалась успешной на китайском рынке, пишет «Автостат» со ссылкой на главу департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова. Ее решили применить и в России, но у нас такая маркетинговая политика пока сомнительна. Россияне путаются в марках из КНР, которых становится все больше.
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Вторая причина, почему китайские производители запускают так много разных брендов, кроется в стремлении снизить риски, связанные с санкциями.
По словам директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, такая стратегия актуальна, когда компании хотят быстро наладить продажи, не заботясь о долгосрочной перспективе.
Минусы очевидны: это приводит к перенасыщению рынка, снижению прозрачности и узнаваемости брендов клиентами. Если такие фирмы не наладят стабильные поставки запчастей и послепродажное обслуживание, они рискуют потерять рынок.