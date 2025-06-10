Россиянам объяснили, почему у китайцев так много суббрендов

Такая практика хорошо работает в самом Китае

Зачем китайским производителям столько суббрендов: объясняют эксперты. Стратегия выпуска машин одного концерна под россыпью разных наименований оказалась успешной на китайском рынке, пишет «Автостат» со ссылкой на главу департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова. Ее решили применить и в России, но у нас такая маркетинговая политика пока сомнительна. Россияне путаются в марках из КНР, которых становится все больше.