«Рекордный» Bugatti Chiron Super Sport 300+ стал серийным

Новый мировой рекорд скорости в 490,484 километра в час был установлен, как уточняли в Bugatti, на «гиперкаре, близком к серийному». Теперь же он официально стал таковым: глава марки Штефан Винкельманн объявил, что автомобиль, преодолевший порог скорости в 300 миль в час (490 километров в час), стал серийным и при желании его можно купить за 3,5 миллиона евро. Правда, тираж «рекордного» автомобиля будет ограничен всего 30 экземплярами, один из которых был продан прямо на презентации гиперкара в Мольсайме.