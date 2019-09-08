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12:00

«Рекордный» Bugatti Chiron Super Sport 300+ стал серийным

Будет выпущено 30 гиперкаров стоимостью по 3 500 000 евро

Bugatti Chiron, на котором недавно был установлен новый мировой рекорд скорости, получил официальное наименование Super Sport 300+ и отправился на конвейер.

Новый мировой рекорд скорости в 490,484 километра в час был установлен, как уточняли в Bugatti, на «гиперкаре, близком к серийному». Теперь же он официально стал таковым: глава марки Штефан Винкельманн объявил, что автомобиль, преодолевший порог скорости в 300 миль в час (490 километров в час), стал серийным и при желании его можно купить за 3,5 миллиона евро. Правда, тираж «рекордного» автомобиля будет ограничен всего 30 экземплярами, один из которых был продан прямо на презентации гиперкара в Мольсайме.

Super Sport 300+ получит восьмилитровый мотор W16 мощностью 1600 лошадиных сил, колёсные диски из магниевого сплава, удлинённую заднюю часть кузова и модернизированный передний бампер. Предположительно, по умолчанию гиперкар будет оснащаться каркасом безопасности и единственным креслом, но по желанию владельца салон можно будет вернуть в состояние серийного автомобиля. На выбор также будет представлено несколько цветовых схем кузова.