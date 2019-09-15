Bugatti Chiron Super Sport 300+ получил «карбоновые» шины

Наряду с двигателем, трансмиссией, подвеской и тормозами, шины являются одной из наиболее важных деталей автомобиля и напрямую влияют на его характеристики. Именно поэтому премиальные бренды не жалеют денег на подбор подходящей резины для своих высокопроизводительных моделей. К примеру, когда на рынок вышел Bugatti Veyron, комплект его шин Michelin стоил у дилеров 42 000 долларов. Покрышки для Bugatti Chiron хотя и стоят дешевле, тоже являются результатом серьёзных инженерных разработок. «Рекордная» версия гиперкара Super Sport 300+ и вовсе получила разработанные специально для неё шины.