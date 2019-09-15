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10:00

Bugatti Chiron Super Sport 300+ получил «карбоновые» шины

Michelin разработал для гиперкара уникальные покрышки

Шины для самого быстрого в мире серийного автомобиля Bugatti Chiron Super Sport 300+ компания Michelin армировала углеволокном, чтобы они могли выдержать 500 километров в час.

Наряду с двигателем, трансмиссией, подвеской и тормозами, шины являются одной из наиболее важных деталей автомобиля и напрямую влияют на его характеристики. Именно поэтому премиальные бренды не жалеют денег на подбор подходящей резины для своих высокопроизводительных моделей. К примеру, когда на рынок вышел Bugatti Veyron, комплект его шин Michelin стоил у дилеров 42 000 долларов. Покрышки для Bugatti Chiron хотя и стоят дешевле, тоже являются результатом серьёзных инженерных разработок. «Рекордная» версия гиперкара Super Sport 300+ и вовсе получила разработанные специально для неё шины.

Как рассказал изданию WhichCar главный инженер Bugatti Штефан Эллротт, в ходе мероприятий по подготовке к новому мировому рекорду скорости французская компания Michelin модернизировала стандартную шину для Chiron, добавив в каркас углеволоконные нити для дополнительной прочности. Армирование было необходимо, чтобы шина гарантированно выдержала скорость более 500 километров в час. Перед установкой на гиперкар покрышки протестировали в США на полигоне для испытаний авиационных шин, убедившись, что они выдержали все нагрузки без малейших признаков потери структурной целостности.