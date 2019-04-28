Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»

Как сообщает издание Car and Driver, на данный момент свои «Широны» получило 180 клиентов марки. При этом 46 машин отправилось в Северную Америку. Сколько гиперкаров доставили в другие страны, не уточняется.
Автомобили Bugatti собирают всего 20 человек. В год компания выпускает около 70 автомобилей. Таким образом, если оставить заказ на «Широн» сейчас, то получить его можно будет не раньше 2022 года.
Гиперкар, дебютировавший в 2016 году, оснащается 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями, который выдает 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» Bugatti Chiron разгоняется за 2,4 секунды. Максимальная скорость — 420 километров в час.
Помимо обычной версии, клиентам Bugatti доступна драйверская версия «Широна» – Sport. Она отличается большим количеством деталей из углепластика, например, дворниками, а также перенастроенной работой адаптивной подвески, рулевого управления и системы контроля вектора тяги.
В Европе «Широн» стоит минимум 2,5 миллиона евро.