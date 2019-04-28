Еще есть шанс купить: у Bugatti осталось всего 100 «Широнов»

Как сообщает издание Car and Driver, на данный момент свои «Широны» получило 180 клиентов марки. При этом 46 машин отправилось в Северную Америку. Сколько гиперкаров доставили в другие страны, не уточняется.

Автомобили Bugatti собирают всего 20 человек. В год компания выпускает около 70 автомобилей. Таким образом, если оставить заказ на «Широн» сейчас, то получить его можно будет не раньше 2022 года.