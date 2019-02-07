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14:12

Bugatti Chiron Sport получил юбилейную версию с триколором

Серию из 20 автомобилей посвятили 110-летнему юбилею марки

Компания Bugatti отметит 110-летний юбилей выпуском эксклюзивной версии Chiron Sport — 110 ans Bugatti. Серию из 20 автомобилей посвятят не только празднованию очередной годовщины, но и родине марки — Франции.
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Кузов Bugatti Chiron Sport практически целиком сделан из карбона. Композит используется для изготовления внешних панелей, передней части и аэродинамических элементов. Фирменная C-образная деталь и подковообразная решетка радиатора изготовлены из алюминия. Для окраски версии 110 ans Bugatti выбрана схема из двух оттенков синего: матовым Steel Blue и Steel Blue Carbon (используется и матовый и глянцевый вариант). Она должна напоминать об исторических моделях Bugatti.

За колесами, окрашенными в черный цвет, установлены ярко-синие тормозные суппорты. Задний бампер и диффузор окрашены в глянцевую версию оттенка Steel Blue Carbon. На корпуса боковых зеркал, а также нижнюю часть электронноуправляемого антикрыла нанесен французский триколор Le Bleu-Blanc-Rouge. В отличие от обычных «Широнов» в стандартное оснащение Chiron Sport 110 ans Bugatti уже включена четырехслойная панорамная крыша Sky View.

В отделке интерьера используется углепластик и кожа цвета Deep Blue. Вставки в дверях и сиденьях выполнены из алькантары, а также голубоватой кожи, оттенок которой называется Bright French Racing Blue. Французский флаг и эмблемы спецверсии можно увидеть на креслах и руле.

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Юбилейный «Широн» оснащен 8.0-литровым W16, отдача которого составляет 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. С места до «сотни» гиперкар разгоняется за 2,4 секунды. До 300 километров в час — за 13,1 секунды. Максимальная скорость установлена на отметке 420 километров в час.

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