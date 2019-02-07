Bugatti Chiron Sport получил юбилейную версию с триколором

Кузов Bugatti Chiron Sport практически целиком сделан из карбона. Композит используется для изготовления внешних панелей, передней части и аэродинамических элементов. Фирменная C-образная деталь и подковообразная решетка радиатора изготовлены из алюминия. Для окраски версии 110 ans Bugatti выбрана схема из двух оттенков синего: матовым Steel Blue и Steel Blue Carbon (используется и матовый и глянцевый вариант). Она должна напоминать об исторических моделях Bugatti.