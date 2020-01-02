Chrysler анонсировал концепт с «премиальным дизайном»

Дисплеи на передней панели демонстрируют новую концепцию пользовательского интерфейса. Она базируется на иерархическом представлении пунктов меню, которые группируются, упрощаются и персонализируются в зависимости от предпочтений владельца. Настраивается порядок вывода информации на разных экранах и ее вид, причем свайпом контент можно передать другим пассажирами.

Хотя Airflow Vision носит статус концепта, некоторые решения, в том числе стилистические, могут быть использованы на будущих моделях Chrysler.