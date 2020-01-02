Chrysler анонсировал концепт с «премиальным дизайном»

Широкий и «мускулистый» кузов Chrysler Airflow Concept визуально объединен с колесами, дизайн которых напоминает ротор электромотора. Об электрифицированной начинке концепта также говорят «медная» окантовка дверей и арок. Светодиодная оптика плавно перетекает в лезвие, «рассекающее» переднюю часть на две половинки; задние фонари вытянулись во всю ширину кузова. В качестве основного цвета экстерьера выбран колер Arctic White, вторичного — синий Celestial Blue.
Airflow — имя историческое. Такая модель выпускалась «Крайслером» с 1934 по 1937 год. Довоенные седан и купе считаются первыми полноразмерными американскими автомобилями с обтекаемым кузовом.
Та же цветовая схема используется для интерьера. Внутри — четыре раздельных кресла с расставленными на пьедесталах тонкими каркасами. Обивка изготовлена из премиальной кожи и замши. Фоновая подсветка работает по принципу «кокона», то есть индивидуально настраивается под предпочтения каждого из пассажиров. По внутренним размерам Airflow Vision Concept сопоставим с гибридным минивэном Chrysler Pacifica и у него же заимствует плоский пол.
Дисплеи на передней панели демонстрируют новую концепцию пользовательского интерфейса. Она базируется на иерархическом представлении пунктов меню, которые группируются, упрощаются и персонализируются в зависимости от предпочтений владельца. Настраивается порядок вывода информации на разных экранах и ее вид, причем свайпом контент можно передать другим пассажирами.
Хотя Airflow Vision носит статус концепта, некоторые решения, в том числе стилистические, могут быть использованы на будущих моделях Chrysler.