Вот так выглядит Chrysler 300C на 26-дюймовых дисках

Автовладелец из Японии установил на седан Chrysler 300C 26-дюймовые колесные диски, название которых соответствует рисунку. Помимо этого, машина получила ряд стилистических доработок.

На машине установлены диски Forgiato OG 26 Fiore (в переводе с итальянского fiore означает цветок), выкрашенные в цвет кузов. Обуты они в шины размерности 275/25. Среди других особенностей седана: решетка радиатора в стиле Bentley и светодиодная подсветка колес.

В конце прошлого месяца ателье ABT Sportsline представило лимитированную серию колесных дисков для купе Audi RS5 и универсала RS4 Avant под названием ABT Aerowheel. По сути, это стандартные 21-дюймовые диски ABT серии Sport GR, которые выкрашены в золотистый цвет Racing Gold и оснащены аэродинамическими щитками из углепластика, как у болидов Формулы E.