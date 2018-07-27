Владельцам «заряженных» Audi предложили колеса по цене Renault Duster

Ателье ABT Sportsline представило лимитированную серию колесных дисков для купе Audi RS5 и универсала RS4 Avant. Новинка под названием ABT Aerowheel дебютировала в феврале на RS6+ Phoenix, построенном для известного лыжника и автоэнтузиаста Йона Олссона. Комплект дисков оценили в стоимость Renault Duster — 11 690 евро (856 тысяч рублей по текущему курсу).

ABT Aerowheel — это стандартные 21-дюймовые диски ABT серии Sport GR, которые выкрашены в золотистый цвет Racing Gold и оснащены аэродинамическими щитками из углепластика. Похожее решение используется на болидах Формулы Е.

Так выглядит Audi RS5-R c 21-дюймовыми ABT Aerowheel. Под капотом машины установлен модернизированный битурбомотор 2.9 V6 мощностью 530 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента.

Такие же колесные диски компания установила на уникальный гибрид Audi RS6-E, оснащенный силовой установкой, состоящей из 4,0-литрового битурбо двигателя V8, электромотора, напрямую соединенного с карданным валом и батареи емкостью 13,6 киловатт-часа.

Прототип Audi RS6-E

Суммарная отдача агрегата составляет 1000 лошадиных сил и 1291 Нм крутящего момента. Со 100 до более чем 300 километров в час гибридный RS6 способен разгоняться за 10 секунд. Другие данные о машине пока не сообщаются. Однако известно, что самый мощный негибридный RS6, построенный ABT, выдает 735 сил и 920 Нм момента. С места до «сотни» такая машина ускоряется менее чем за 3,4 секунды.