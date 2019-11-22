Chrysler отметил юбилей культовой модели 469-сильной спецверсией

Автомобиль окрашен в цвет Wild Yellow, который в точности повторяет оттенок оригинального Valiant. Бледно-желтый кузов придает внешности автомобиля спокойные черты, которые разбавляют черные и красные акценты.

Оригинальная модель Valiant Pacer выпускалась с 1969 года исключительно для австралийского рынка в трех цветах: бледно-желтом Wild Yellow, а также в красном и синем оттенках. В моторном отсеке располагался 174-сильный двигатель, в качестве трансмиссии использовали трехступенчатую механику.