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13:16

Chrysler отметил юбилей культовой модели 469-сильной спецверсией

Австралийский бестселлер Valiant возродился в четырехдверке Chrysler 300 SRT Pacer

Компания Chrysler выпустила спецверсию седана 300 в честь 50-летнего юбилея модели Valiant, которая была важнейшим автомобилем на рынке Австралии.

Модель Chrysler 300 SRT Pacer оснащена мотором V8 объемом 6,4 литра. Предельная мощность двигателя достигает 469 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента, а в паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

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Автомобиль окрашен в цвет Wild Yellow, который в точности повторяет оттенок оригинального Valiant. Бледно-желтый кузов придает внешности автомобиля спокойные черты, которые разбавляют черные и красные акценты.

Оригинальная модель Valiant Pacer выпускалась с 1969 года исключительно для австралийского рынка в трех цветах: бледно-желтом Wild Yellow, а также в красном и синем оттенках. В моторном отсеке располагался 174-сильный двигатель, в качестве трансмиссии использовали трехступенчатую механику.

Пока что автомобиль построен только в единственном экземпляре, но компания обещает наладить серийное производство. Руководство Chrysler не называет примерных сроков, говоря лишь, что это произойдет «в ближайшее время». Вероятно, в продажу 300 SRT Pacer поступит в 2020 году.