Дешевые версии Chrysler Pacifica переименуют в Voyager

Модель Chrysler Voyager продавалась на американском рынке вплоть до 2007 года, когда ему на смену пришел минивэн Pacifica. Причем у «Пацифики» было две модификации, различавшиеся не только по уровню оснащения, но и внешне. Более дешевая предлагалась с другим передним бампером, дерматиновой обивкой салона и без хромированных декоративных элементов. Именно для этой версии однообъемника и решено было воскресить название Voyager.