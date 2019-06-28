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11:59

Дешевые версии Chrysler Pacifica переименуют в Voyager

Американский бренд решил воскресить название «Вояжер», которое не использовалось с 2007 года

Компания Chrysler в 2020 году выведет на рынок США модель Voyager, которая представляет собой начальные версии однообъемника Pacifica. Однако купить такой автомобиль смогут только корпоративные клиенты.
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Модель Chrysler Voyager продавалась на американском рынке вплоть до 2007 года, когда ему на смену пришел минивэн Pacifica. Причем у «Пацифики» было две модификации, различавшиеся не только по уровню оснащения, но и внешне. Более дешевая предлагалась с другим передним бампером, дерматиновой обивкой салона и без хромированных декоративных элементов. Именно для этой версии однообъемника и решено было воскресить название Voyager.

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В список оборудования Voyager входят климат-контроль и информационно-развлекательная система с экраном диагональю 7 дюймов. Мотор 3,6-литровый V6 Pentastar, который сочетается с девятидиапазонным «автоматом». По предварительным оценкам, такой автомобиль будет стоить от 28 730 долларов.

«Пацифике» в свою очередь положено более богатое оснащение и, помимо упомянутого ДВС, гибридная силовая установка.

На российском рынке Chrysler Pacifica на сегодняшний день представлена в единственной комплектации стоимостью 4 189 000 рублей. Минивэн доступен с безальтернативным 279-сильным двигателем V6 объемом 3,6 литра.

Источник: FCA North America
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