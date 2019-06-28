Дешевые версии Chrysler Pacifica переименуют в Voyager

Модель Chrysler Voyager продавалась на американском рынке вплоть до 2007 года, когда ему на смену пришел минивэн Pacifica. Причем у «Пацифики» было две модификации, различавшиеся не только по уровню оснащения, но и внешне. Более дешевая предлагалась с другим передним бампером, дерматиновой обивкой салона и без хромированных декоративных элементов. Именно для этой версии однообъемника и решено было воскресить название Voyager.
В список оборудования Voyager входят климат-контроль и информационно-развлекательная система с экраном диагональю 7 дюймов. Мотор – 3,6-литровый V6 Pentastar, который сочетается с девятидиапазонным «автоматом». По предварительным оценкам, такой автомобиль будет стоить от 28 730 долларов.
«Пацифике» в свою очередь положено более богатое оснащение и, помимо упомянутого ДВС, гибридная силовая установка.
На российском рынке Chrysler Pacifica на сегодняшний день представлена в единственной комплектации стоимостью 4 189 000 рублей. Минивэн доступен с безальтернативным 279-сильным двигателем V6 объемом 3,6 литра.