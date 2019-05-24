Skoda представила первый электромобиль

В движение Skoda Citigoᵉ iV приводит установленный на передней оси электромотор, выдающий 83 лошадиные силы и 210 Нм крутящего момента. Тяговая батарея емкостью 36,8 киловатт-часа обеспечивает запас хода 265 километров и от скоростной зарядки до 80 процентов наполняется за один час. Volkswagen e-up! проезжает без подзарядки всего 160 километров по старому циклу NEDC.