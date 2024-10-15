Citroen обновил дешевый электрокар Ami

Citroen обновил дешевый электрокар AmiAmi — это наследник одной из самых массовых и дешевых моделей прошлого, Citroen 2CV
Обновленный Ami можно узнать по новому оформлению передней части. Например, у него появились выступающие из капота фары в черном корпусе, что отсылает к оригинальному Citroen 2CV. По бокам можно заметить «жабры» в стиле ранних версий 2CV, колесные арки стали рельефнее, появилась и новая эмблема Сitroen овальной формы, а на колесах теперь колпаки в новом «пиксельной» дизайне. Кузов Ami можно персонализировать с помощью наклеек.
А вот в салоне и в плане техники изменений не наблюдается. В движение Ami по-прежнему приводит 8,2-сильный электромотор, установленный на передней оси, который питает батарея емкостью 5,5 киловатт-часа. Заявленный запас хода — 75 километров, а максимальная скорость ограничена 45 километрами в час.
Помимо обычного Ami (у него, к слову, помимо пассажирской версии есть и коммерческая Cargo), Сitroen показал концептуальный пляжный вариант Buggy Vision. Это не серийный автомобиль, а всего лишь шоу-кар, демонстрирующий оффроудный обвес и забавные «зубастые» шины.
Главное конкурентное преимущество Citroen Ami — это цена. В настоящее время актуальный электрокар можно купить за 7,9 тысячи евро (около 850 тысяч рублей) или взять в аренду за 1,4 тысячи евро (147 тысяч рублей) и далее платить по 45 евро (4,7 тысячи рублей) ежемесячно в течение полутора лет. Прайс-лист обновленной модели, которая поступит в продажу в 2025 году, Сitroen пока не обнародовал.