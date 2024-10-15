Citroen обновил дешевый электрокар Ami

Ami — это наследник одной из самых массовых и дешевых моделей прошлого, Citroen 2CV

Citroen обновил одну из своих самых дешевых моделей. Премьера электрокара Ami, пережившего рестайлинг в середине жизненного цикла, состоялась на автосалоне в Париже. Модель выпускается с 2019 года и вполне успешно продается в Европе — она разошлась тиражом более 65 тысяч штук. При этом фактически Ami — это не полноценный автомобиль, а двухместный электрический квадрицикл класса L6e, на котором могут ездить подростки старше 14 лет (в некоторых странах — с 15).