У российских Citroen C5 Aircross и C3 Aircross появилась особая версия

Новая C-Series построена на базе комплектации Feel, дополненной LED-фарами, декоративными вставками тёмно-красного цвета, новой обивкой (комбинация искусственной кожи и ткани) и ворсовыми коврами с бордовой прострочкой. Палитра цветов кузова C5 Aircross включает белый лак и белый перламутр, серый металлик в двух вариантах (Gris Artense и Gris Platinum), а также чёрный металлик. На принадлежность к особой версии указывает логотип C-Series на передних крыльях и боковой части передних кресел.

C3 Aircross C-Series дополнительно укомплектован задними датчиками парковки, функцией MirrorScreen с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, а также 16-дюймовыми дисками Matrix. «Младший» кроссовер доступен в цветах Natural White (белый лак), Gris Platinum (серый металлик), Perla Nera Black (чёрный металлик) и Steel Grey (серебристый металлик).