У российских Citroen C5 Aircross и C3 Aircross появилась особая версия

Новая C-Series построена на базе комплектации Feel, дополненной LED-фарами, декоративными вставками тёмно-красного цвета, новой обивкой (комбинация искусственной кожи и ткани) и ворсовыми коврами с бордовой прострочкой. Палитра цветов кузова C5 Aircross включает белый лак и белый перламутр, серый металлик в двух вариантах (Gris Artense и Gris Platinum), а также чёрный металлик. На принадлежность к особой версии указывает логотип C-Series на передних крыльях и боковой части передних кресел.
C3 Aircross C-Series дополнительно укомплектован задними датчиками парковки, функцией MirrorScreen с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, а также 16-дюймовыми дисками Matrix. «Младший» кроссовер доступен в цветах Natural White (белый лак), Gris Platinum (серый металлик), Perla Nera Black (чёрный металлик) и Steel Grey (серебристый металлик).
Опционально для C5 Aircross и C3 Aircross в исполнении C-Series можно заказать систему бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя, камеру заднего вида с передними и задними датчиками парковки, а также беспроводную зарядку для смартфонов.
C3 Aircross C-Series представлен с мотором объёмом 1,2 литра мощностью 110 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, цена – 1 790 000 рублей. C5 Aircross C-Series заявлен с двигателем 1.6 (150 сил) в паре с «автоматом» и c дизелем 2.0 (180 сил), который работает в тандеме с восьмидиапазонной АКП. Он стоит 2 345 000 и 2 585 000 рублей соответственно.