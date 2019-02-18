Citroen привезет в Россию кроссовер с «ковром-самолетом»

Citroen C5 Aircross построен на платформе EMP2, которая уже используется, например, для Peugeot 3008. Кроссовер оснащается амортизаторами с гидравлическими ограничителями хода на сжатие и отбой, которые замедляют перемещения штока, не допуская ударов. При незначительных ходах подвески работают пружины и амортизаторы с расширенным диапазоном вертикальных перемещений, создающие эффект «полета на ковре-самолете».
Европейская версия C5 Aircross предлагается с бензиновыми моторами 1.2 PureTech (130 сил и 230 Нм) или 1.6 THP (180 сил и 250 Нм), а также с дизелями BlueHDi объемом 1,5 (130 сил и 300 Нм) и 2,0 литра (177 сил и 400 Нм). Коробка — шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат». Привод может быть только передним.
Помимо сверхкомфортной подвески, C5 Aircross получил сиденья Advanced Comfort из пенополиуретана с памятью формы. Они оборудованы обогревом и системой многоточечного массажа с восемью пневматическими камерами. Задние сиденья с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки можно складывать отдельно друг от друга.
В список оснащения Citroen C5 Aircross вошла беспроводная зарядка для смартфона, НD-камера с углом обзора 120 градусов с GPS-модулем и встроенной памятью на 16 гигабайт, система контроля тяги Grip Control, светодиодные фары, цифровая приборка с 12,3-дюймовым дисплеем, камера заднего вида и электропривод двери багажника.
По предварительной информации, продажи Citroen C5 Aircross начнутся во втором квартале 2019 года. Информация о гамме двигателей, комплектациях и ценах появится позже.