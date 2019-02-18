Citroen привезет в Россию кроссовер с «ковром-самолетом»

В список оснащения Citroen C5 Aircross вошла беспроводная зарядка для смартфона, НD-камера с углом обзора 120 градусов с GPS-модулем и встроенной памятью на 16 гигабайт, система контроля тяги Grip Control, светодиодные фары, цифровая приборка с 12,3-дюймовым дисплеем, камера заднего вида и электропривод двери багажника.

По предварительной информации, продажи Citroen C5 Aircross начнутся во втором квартале 2019 года. Информация о гамме двигателей, комплектациях и ценах появится позже.