Citroen построил «ковер самолет» с 230-миллиметровым клиренсом

Компания Citroen представила европейскую версию кроссовера C5 Aircross, который весной прошлого года дебютировал на китайском рынке, но имеет некоторые отличия от своего «собрата» для ЕС. Автомобиль получил очень комфортную подвеску, которую раньше производитель сравнивал с «ковром самолетом», 230-миллиметровый клиренс, 30 вариантов оформления экстерьера и защитные мягкие накладки Airbump в нижней части передних дверей.

Габаритная длина кроссовера составляет 4,5 метра, ширина – 1,84 метра, высота – 1,67 метра, а размер колесной базы достигает 2,73 метра. Объем багажника равен 580-720 литрам (в зависимости от регулировки задних сидений по длине и углу наклона спинки) при поднятых креслах, а при сложенных – 1630 литров. Как утверждают в компании, это самое большое «грузовое» отделение в сегменте.

Кроссовер Citroen C5 Aircross построен на платформе EMP2, которая уже используется, например, для Peugeot 3008. На этой модели используется новая подвеска с «прогрессивными гидравлическими подушками», которая пришла на смену «классической» гидропневматике Hydractive.

В такой подвеске используются два гидравлических ограничителя на ходе сжатия и отбоя, установленные в двухтрубных амортизаторах, которые позволяют избежать пробоев. На крупных ямах гидравлический стопор не допускает удара в конце хода штока, плавно замедляя его перемещение, рассеивая энергию. Благодаря этому отсутствует резкая остановка в конце хода и резкий отскок обратно.

При сжатии и незначительном ходе отбоя необходимости использования гидравлических ограничителей нет, однако их наличие позволило инженерам расширить диапазон вертикальных перемещений кузова. Это, как говорят в «Ситроене», создает «эффект полета на ковре-самолете», придавая ощущение «парения» над дорогой.

Кроссовер также оснащен многослойными передними стеклами для лучшей шумоизоляции, сиденьями с функцией массажа, регулируемыми задними креслами (150 миллиметров по длине; пять положений спинок в диапазоне 19-26,5 градуса), панорамной крышей размером 1,12 на 8,4 метра, адаптивным криузом, автопарковщиком, круговым видеообзором, встроенной в корпус зеркала заднего вида full HD камерой с Wi-Fi и памятью на 16 гигабайт. Она может использоваться как видеорегистратор или фотоаппарат. Снимки сразу можно пересылать по электронной почте или выкладывать в социальные сети.

Новинка будет доступна с двумя бензиновыми моторами, выдающими 130 и 180 сил, а также дизелями такой же мощности. Моторы работают в паре с «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом» Aisin.

Собирать С5 Aircross будут на французском заводе в Ренн-ла-Жанэ.