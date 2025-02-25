Раскрыта внешность нового Citroen C5 Aircross

Судя по патенту, различия сведутся к традиционному упрощению, которое концепты переживают по пути к конвейеру. Так, серийный кроссовер получит дополнительное вентиляционное отверстие под шильдком, которого не было у шоу-кара. Сбоку видны выступающие дверные ручки вместо скрытых. Дизайн колес необычный, но не такой, как у концепта, оборудованного глухими гранеными дисками.