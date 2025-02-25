Раскрыта внешность нового Citroen C5 Aircross

Раскрыта внешность нового Citroen C5 AircrossКроссовер, который собирают в России, готовится к смене поколения
Судя по патенту, различия сведутся к традиционному упрощению, которое концепты переживают по пути к конвейеру. Так, серийный кроссовер получит дополнительное вентиляционное отверстие под шильдком, которого не было у шоу-кара. Сбоку видны выступающие дверные ручки вместо скрытых. Дизайн колес необычный, но не такой, как у концепта, оборудованного глухими гранеными дисками.
Длина нового Citroen C5 Aircross составит 4,65 метра — на 15 сантиметров больше, чем у «уходящего» кроссовера. Высота останется почти такой же.
Судя по лючку зарядного порта, на картинках показан электрический вариант — ë-C5 Aircross. В целом C5 Aircross нового поколения будет аналогом Opel Grandland и Peugeot 3008, с которыми, вероятно, разделит и моторную гамму.
В нее войдут «мягкие» гибридные установки мощностью 136 лошадиных сил, подключаемые на 195-325 сил и полностью электрические установки. Емкость тяговых батарей в арсенале материнского концерна Stellantis — от 73 до 98 киловатт-часов.
В России С5 Aircross собирают на заводе «Автомобильные технологии» в Калуге. Стоимость кроссовера с 1,6-литровым мотором на 175 сил и автоматом Aisin стартует с 3 899 000 рублей за автомобиль 2024 года выпуска.