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Опубликовано 25 февраля 2025, 12:05
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Раскрыта внешность нового Citroen C5 Aircross

Кроссовер, который собирают в России, готовится к смене поколения
Появились патентные изображения нового кроссовера Citroen C5 Aircross. В октябре прошлого года в Париже Citroen представил концепт C5 Aircross — предвестника «товарного» кроссовера нового поколения. Теперь же издание Autoweek публикует патентные изображения серийного C5 Aircross, который в целом повторяет облик шоу-кара, если не считать нескольких более реалистичных черт. Дебют ожидается в первой половине 2025 года.
Раскрыта внешность нового Citroen C5 Aircross
© Autoweek.nl
Мария Руцкая

Судя по патенту, различия сведутся к традиционному упрощению, которое концепты переживают по пути к конвейеру. Так, серийный кроссовер получит дополнительное вентиляционное отверстие под шильдком, которого не было у шоу-кара. Сбоку видны выступающие дверные ручки вместо скрытых. Дизайн колес необычный, но не такой, как у концепта, оборудованного глухими гранеными дисками.

© Autoweek.nl

Длина нового Citroen C5 Aircross составит 4,65 метра — на 15 сантиметров больше, чем у «уходящего» кроссовера. Высота останется почти такой же.

Концепт Citroen C5 Aircross

Концепт Citroen C5 Aircross

© Citroen

Судя по лючку зарядного порта, на картинках показан электрический вариант — ë-C5 Aircross. В целом C5 Aircross нового поколения будет аналогом Opel Grandland и Peugeot 3008, с которыми, вероятно, разделит и моторную гамму.

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В нее войдут «мягкие» гибридные установки мощностью 136 лошадиных сил, подключаемые на 195-325 сил и полностью электрические установки. Емкость тяговых батарей в арсенале материнского концерна Stellantis — от 73 до 98 киловатт-часов.

В России С5 Aircross собирают на заводе «Автомобильные технологии» в Калуге. Стоимость кроссовера с 1,6-литровым мотором на 175 сил и автоматом Aisin стартует с 3 899 000 рублей за автомобиль 2024 года выпуска.

Источник:Autoweek.nl
Автор:Мария Руцкая
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