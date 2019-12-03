Citroen добавил особую версию сразу шести моделям

Внешние автомобили C-Series можно узнать по красным деталям. Например, C3 Aircross, который первым получил особую версию, обзавелся корпусами наружных зеркал и окантовкой передней оптики цвета Anodised Deep Red. Красные акценты присутствуют и в салоне, например, на спинках передних кресел.
C3 Aircross C-Series комплектуется климат-контролем, задними парктрониками, а также датчиком дождя и электростеклоподъемниками всех дверей. Стоимость такого автомобиля составит 22,3 тысячи евро (почти 1,6 миллиона рублей). Цены и список оснащения для других моделей C-серии объявят позже.
В Европе модели C-Series появятся в начале 2020 года, а о возможных поставках таких автомобилей на российский рынок не сообщается.
По итогам января-октября 2019 года в России было продано 2,5 тысячи машин французской марки, что на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По собственной информации «Мотора», наибольшей популярностью у россиян пользуется коммерческий Jumpy, который за десять месяцев разошелся в количестве 493 экземпляров.