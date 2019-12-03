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14:28

Citroen добавил особую версию сразу шести моделям

Автомобили украсили красными акцентами снаружи и внутри

Citroen C3 Aircross C-Series © Citroen
Лиза Будрина
Компания Citroen объявила о появлении на рынке автомобилей С-Series с расширенным набором оборудования и декоративными элементами в оформлении экстерьера и интерьера. Особая серия предусмотрена для моделей C3, C4 Cactus, C3 Aircross и C5 Aircross, а также Berlingo и C4 SpaceTourer.

Внешние автомобили C-Series можно узнать по красным деталям. Например, C3 Aircross, который первым получил особую версию, обзавелся корпусами наружных зеркал и окантовкой передней оптики цвета Anodised Deep Red. Красные акценты присутствуют и в салоне, например, на спинках передних кресел.

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«С» в названии серии означает Citroen, Comfort и Character («Ситроен», комфорт, характер»)

C3 Aircross C-Series комплектуется климат-контролем, задними парктрониками, а также датчиком дождя и электростеклоподъемниками всех дверей. Стоимость такого автомобиля составит 22,3 тысячи евро (почти 1,6 миллиона рублей). Цены и список оснащения для других моделей C-серии объявят позже.

В Европе модели C-Series появятся в начале 2020 года, а о возможных поставках таких автомобилей на российский рынок не сообщается.

По итогам января-октября 2019 года в России было продано 2,5 тысячи машин французской марки, что на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По собственной информации «Мотора», наибольшей популярностью у россиян пользуется коммерческий Jumpy, который за десять месяцев разошелся в количестве 493 экземпляров.