Citroen добавил особую версию сразу шести моделям

В Европе модели C-Series появятся в начале 2020 года, а о возможных поставках таких автомобилей на российский рынок не сообщается.

По итогам января-октября 2019 года в России было продано 2,5 тысячи машин французской марки, что на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По собственной информации «Мотора», наибольшей популярностью у россиян пользуется коммерческий Jumpy, который за десять месяцев разошелся в количестве 493 экземпляров.