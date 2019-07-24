Citroen сменил имя на Zitrön

Надстрочные знаки, которые всегда вызывают трудности при прочтении, есть как в немецком, так и во французском языках. Но читаются они по-разному, поэтому у покупателей из Германии постоянно возникали проблемы с правильным прочтением названия Citroën. Спустя сто лет компания решила пожалеть аудиторию из германоговорящих стран и сменила название — теперь на рынке продаются автомобили под маркой «Цитрён».

В честь таких перемен компания подготовила небольшой промо-ролик, в котором глава немецкого представительства бренда Вольфганг Шлимме объявляет всем сотрудникам и представителям дилерских центров, что отныне они называются Zitrön. Ну а далее показано, через какие трудности прошел руководитель одного дилерского центра во время смены вывесок и обучения сотрудников. Зато в итоге ребрендинг принес плоды и продажи резко подскочили вверх.