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10:08

Citroen сменил имя на Zitrön

Правда, только для немецкого рынка и только на время

В честь 100-летнего юбилея французский автопроизводитель Citroen решил провести ребрендинг для рынка Германии, у которого всегда были самые большие проблемы с произношением названия марки. Теперь на немецком рынке появился бренд Zitrön. Правда, это всего лишь маркетинговая кампания в честь юбилея.

Надстрочные знаки, которые всегда вызывают трудности при прочтении, есть как в немецком, так и во французском языках. Но читаются они по-разному, поэтому у покупателей из Германии постоянно возникали проблемы с правильным прочтением названия Citroën. Спустя сто лет компания решила пожалеть аудиторию из германоговорящих стран и сменила название — теперь на рынке продаются автомобили под маркой «Цитрён».

В честь таких перемен компания подготовила небольшой промо-ролик, в котором глава немецкого представительства бренда Вольфганг Шлимме объявляет всем сотрудникам и представителям дилерских центров, что отныне они называются Zitrön. Ну а далее показано, через какие трудности прошел руководитель одного дилерского центра во время смены вывесок и обучения сотрудников. Зато в итоге ребрендинг принес плоды и продажи резко подскочили вверх.

Разумеется, это всего лишь рекламная кампания — такой шаг редкость в автомобильном мире, обычно производители редко меняют привычные покупателям названия, а если и делают это, то не так радикально. К примеру, в феврале 2016 года Toyota решила официально поставить точку в истории суббренда Scion и выпускать все автомобили с единым шильдиком основной компании.

В ноябре того же года Audi решили переименовать свое спортивное подразделение в Audi Sport — ранее оно называлось Audi Quattro, так же, как и система полного привода марки, из-за чего довольно часто возникала путаница.