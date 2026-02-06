Citroen вынужден продавать машины в Германии по 730 000 рублей

Электрическая версия Citroen C3, согласно официальному прайс-листу, стоит 19 990 евро, но производитель предоставляет скидку на сумму 3000 евро. Кроме того, Citroen добровольно удваивает свой собственный дисконт, так что выгода увеличивается до 6000 евро.

Затем из оставшихся 13 990 евро вычитается государственная субсидия на электромобили. Эта субсидия составляет максимум 6000 евро для семей, у которых больше одного ребёнка, а налогооблагаемый годовой доход составляет менее 45 000 евро.

В результате общая сумма вычета составляет 12 000 евро, а окончательная цена электромобиля — 7990 евро, что равнозначно 730 тыс. рублей. Для сравнения, в России самая доступная Lada Granta стоит 850 000 рублей (правда, без учёта субсидий).