Стало известно, когда начнут продавать российский электромобиль «Атом»

«Мы планируем открыть старт продаж, наверное, в апреле, официально», — сообщил коммерческий директор АО «Кама» Александр Костылев. Продажи для частных лиц будут проходить только онлайн, с доставкой автомобиля до дома. Тест-драйвы и сервис будут доступны у партнёров в крупных городах.

Первыми машины получат клиенты, оформившие предзаказ в 2023 году, а также партнёры по каршерингу, таксопарки и региональные власти. Для закрытой группы предзаказа цена составляет 3,9 млн рублей; с учётом госсубсидии в 925 тыс. рублей при покупке в кредит/лизинг цена снижается.

На электромобиль будет действовать гарантия 8 лет или 200 тыс. км. Костылев отметил, что машина требует минимального обслуживания: замена салонного фильтра раз в 20 тыс. км и масла в редукторе — раз в 40 тыс. км. На данный момент собрано 50 тестовых машин.

Ранее сообщалось, какие китайские автомобили нельзя покупать подержанными.