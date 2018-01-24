68-летнего «гадкого утенка» продали за 5 миллионов рублей

Один из экземпляров легендарного автомобиля Citroen 2CV, носившего прозвище гадкий утенок, продали на парижском аукционе Osenat за 75,6 тысячи евро (5,3 миллиона рублей по текущему курсу). При этом изначально за машину планировалось выручить почти в шесть раз меньше – около 12 тысяч евро.

Автомобиль установил рекорд, став самым дорогим экземпляром модели 2CV среди когда-либо выставлявшихся на торги. Машина досталась Нидерландскому музею.

Проданный «гадкий утенок» – один из автомобилей первой серийной партии, вышедшей в 1949 году. Тогда «Ситроен» выпустил лишь 876 машин, а этот конкретный 2CV сошел с конвейера 458-м.

Автомобиль оснащался девятисильным двигателем объемом 375 кубических сантиметров, который позволял ему разгоняться до 65 километров в час.

За все время производства модели Citroen 2CV, завершившегося лишь в 1990 году, было выпущено более 5 миллионов таких машин.

Также на торгах Osenat продали еще два экземпляра Citroen 2CV: один из них (образца 1966 года) ушел за 6,6 тысячи евро, а другой (1951 года) – за 17,4 тысячи евро.