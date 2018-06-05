Peugeot и Citroen отзовут в России 20 тысяч автомобилей

Компании Peugeot и Citroen объявили об отзыве в России 19 696 автомобилей. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

На сервис придется отправиться 10 954 автомобилям Peugeot 4007 и 8743 кроссоверам Citroen C-Crosser, которые были проданы с февраля 2008 по сентябрь 2014 года. Машины попали под действие сервисной акции из-за конструкции вентиляции переднего стеклоочистителя, которая допускает попадание внутрь воды. В результате внутренние элементы конструкции могут проржаветь, что приведет к выходу из строя моторчика «дворников».

На сервисе заменят одну из тяг механизма стеклоочистителя и сам моторчик.

Помимо этих двух моделей, компании также объявили отзыв одного Peugeot Partner, двух Citroen Berlingo и пяти Citroen С3 Aircross. У фургонов обнаружен дефект подушек безопасности, а у кроссовера будет отремонтирован жгут проводов.

Проверить, подпадает ли конкретная машина под действие отзыва, можно по списку VIN-номеров: Peugeot 4007 и Partner, Citroen C-Crosser, Berlingo и С3 Aircross.