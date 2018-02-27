У Lada Granta появилась модификация City

Пульс

«АвтоВАЗ» сделал городскую «Гранту»

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27 февраля 2018

«АвтоВАЗ» представил новую модификацию бюджетного седана Lada Granta, которая получила название City. Автопроизводитель характеризует новинку, как «автомобиль с городским характером».

[Крутые «Лады», выигрывавшие гонки](https://motor.ru/selector/racelada.htm)

Крутые «Лады», выигрывавшие гонки

От любой другой модификации «Гранты» версия City отличается новыми колесами, окрашенными в цвет кузова молдингами, дверными ручками и корпусами боковых зеркал заднего вида, глянцевыми вставками на дверях и приборной панели, а также серебристой прострочкой сидений, на которых вышиты логотипы модификации.

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В перечень оснащения Lada Granta City входят кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев боковых зеркал и две подушки безопасности. Новинка комплектуется только 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил, который сочетается с механической коробкой передач.

Стоимость Lada Granta City составляет 492 400 рублей.

По итогам 2017 года Lada Granta стала второй по популярности моделью России, разойдясь тиражом 93 686 экземпляров. Первое место досталось Kia Rio. Объем продаж корейского бюджетника составил 96 689 единиц.

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