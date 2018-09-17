Видео: обычный, «заряженный» и гоночный Honda Civic посоревновались на треке

Honda Civic Sport оснащен 1,5-литровым двигателем VTEC Turbo, выдающим 182 лошадиные силы и 240 Нм крутящего момента. Агрегат может быть сопряжен с «механикой» или вариатором. Civic Type R доступен только с механической коробкой передач. Двигатель — двухлитровый турбомотор мощностью 320 сил и 400 Нм момента — позволяет хот-хэтчу разгоняться до ста километров в час за 5,7 секунды.