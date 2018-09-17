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16:52

Видео: обычный, «заряженный» и гоночный Honda Civic посоревновались на треке

Машины сравнили в скорости на шотландском автодроме Knockhill Racing Circuit

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Компания Honda сравнила три версии Civic на шотландском гоночном треке Knockhill Racing Circuit. В заезде приняли участие гражданский хэтчбек в модификации Sport, «заряженный» Type R и машина, подготовленная для чемпионата Великобритании по шоссейно-кольцевым гонкам (BTCC).

Honda Civic Sport оснащен 1,5-литровым двигателем VTEC Turbo, выдающим 182 лошадиные силы и 240 Нм крутящего момента. Агрегат может быть сопряжен с «механикой» или вариатором. Civic Type R доступен только с механической коробкой передач. Двигатель — двухлитровый турбомотор мощностью 320 сил и 400 Нм момента — позволяет хот-хэтчу разгоняться до ста километров в час за 5,7 секунды.

Honda Civic Type R также получил адаптивные амортизаторы, дифференциал повышенного трения и систему выбора режимов движения.

Видео: Honda

Civic для BTCC построен на базе Type R, но его мотор выдает более 350 сил и 400 Нм момента. Коробка — шестиступенчатая «секвенталка» Xtrac. Масса машины составляет всего 1280 килограммов (масса обычного Type R — 1470 килограммов).

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