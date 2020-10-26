17-летний Honda Civic продают дороже нового

Столь высокую стоимость автор объявления объясняет тем, что у машины был только один владелец, который не эксплуатировал её зимой, и за 17 лет проехал всего 15,5 тысячи километров. Honda Civic SiR, он же Civic Si в США, укомплектован 163-сильным двигателем объёмом 2,0 литра, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Этот же автомобиль ранее был выставлен на другом аукционе Bringatrailer.com, однако за него не дали и 16 тысяч долларов. Заинтересовавшийся покупатель готов был заплатить только 12,5 тысячи долларов, но продавец на такую сумму не согласился. По всей видимости, он решил попытать счастье на eBay, подняв цену до 22 тысяч долларов.
Фото: ebay.com
Однако рассчитывать на такую сумму вряд ли стоит. Дело в том, что Civic SiR не представляет особой коллекционной ценности. Более того, на момент появления модели на рынке её критиковали за то, что она весила больше предшественника и медленнее разгонялась, а переход с двойных поперечных рычагов спереди на стойки МакФерсон негативно сказался на отзывчивости управления.
В конце лета 2020 года на продажу выставили среднемоторный заднеприводный Honda Civic 1984 года. Хот-хэтч, укомплектованный 3,2-литровым двигателем V6 от Acura, сохранился в отличном состоянии, и ушёл с молотка за 42 750 долларов (3,2 миллиона рублей).