17-летний Honda Civic продают дороже нового

Столь высокую стоимость автор объявления объясняет тем, что у машины был только один владелец, который не эксплуатировал её зимой, и за 17 лет проехал всего 15,5 тысячи километров. Honda Civic SiR, он же Civic Si в США, укомплектован 163-сильным двигателем объёмом 2,0 литра, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Этот же автомобиль ранее был выставлен на другом аукционе Bringatrailer.com, однако за него не дали и 16 тысяч долларов. Заинтересовавшийся покупатель готов был заплатить только 12,5 тысячи долларов, но продавец на такую сумму не согласился. По всей видимости, он решил попытать счастье на eBay, подняв цену до 22 тысяч долларов.