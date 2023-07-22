Honda показала тизер гоночной Civic Type R и рассекретила дату премьеры

Honda показала тизер гоночной Civic Type R и рассекретила дату премьерыНовинка подготовлена для серии Super GT
Японская компания Honda показала тизер гоночного прототипа Civic Type R. Новое поколение «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R уже участвует в гонках глобальной серии TCR, где используется практически стандартная модель. Куда более серьёзным вариантом станет автомобиль, созданный по техническим требованиям чемпионата Super GT — прототип по мотивам хэтчбека будет выступать в зачёте GT500. Премьера новой модели состоится летом 2023 года на общих тестах участников серии, а гоночный дебют новинки нацелен на 2024 год.
Автомобиль создан заводским подразделением Honda Racing Corporation и призван заменить в гонках Honda NSX-GT Type S, который создан на базе уже снятого с производства дорожного спорткара.
Поскольку регламент Super GT подразумевает использование в топовом зачёте GT500 гоночных прототипов, новая модель с Civic Type R из общего будет иметь только название и отдельные дизайнерские черты.
Технически новинка будет отличаться от хэтчбека как типом кузова, так и приводом, поскольку в Super GT участвует заднеприводная техника. Изменится и силовой агрегат, так что гоночный прототип должен стать самым мощным вариантом новой Honda Civic Type R. Все подробности о новинке станут известны 24 июля, когда состоится публичный дебют модели.