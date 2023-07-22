Honda показала тизер гоночной Civic Type R и рассекретила дату премьеры

Новинка подготовлена для серии Super GT

Японская компания Honda показала тизер гоночного прототипа Civic Type R. Новое поколение «заряженного» хэтчбека Honda Civic Type R уже участвует в гонках глобальной серии TCR, где используется практически стандартная модель. Куда более серьёзным вариантом станет автомобиль, созданный по техническим требованиям чемпионата Super GT — прототип по мотивам хэтчбека будет выступать в зачёте GT500. Премьера новой модели состоится летом 2023 года на общих тестах участников серии, а гоночный дебют новинки нацелен на 2024 год.