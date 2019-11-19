Обновленный Honda Civic лишился виртуальных кнопок в салоне

Внешне Honda Civic преобразился за счет добавления L-образных «лезвий» над противотуманными фарами, обновленной светодиодной оптики, которая отныне предлагается по всех комплектациях, новых легкосплавных колес, в том числе 17-дюймовых Shark Grey. Моторная гамма прежняя: литровый бензиновый турбомотор (126 сил и 200 Нм), 1,5-литровая «четверка» VTEC Turbo (182 силы и 240 Нм) и дизель 1.6 i-DTEC (120 сил и 300 Нм). Автомобили с младшим двигателем оснащаются вариатором, остальные — шестиступенчатой «механикой».