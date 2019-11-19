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12:01

Обновленный Honda Civic лишился виртуальных кнопок в салоне

Модель получила новый блок управления мультимедийной системой

Вслед за обновлением американской версии Honda Civic рестайлингу подвергся европейский вариант модели. Японцы слегка подретушировали внешность, улучшили отделочные материалы в салоне и заменили виртуальные кнопки медиасистемы на физические.

Покупатели «Цивика» остались недовольны виртуальными кнопками мультимедийного комплекса, поэтому главным новшеством стал возврат к физическим переключателям. Слева от центрального дисплея появились кнопки быстрого доступа к навигации и телефону, а ещё обновился блок управления климат-контролем. В отделке используют новые текстурированные панели, за доплату доступна электрорегулировка водительского кресла в восьми направлениях.

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Внешне Honda Civic преобразился за счет добавления L-образных «лезвий» над противотуманными фарами, обновленной светодиодной оптики, которая отныне предлагается по всех комплектациях, новых легкосплавных колес, в том числе 17-дюймовых Shark Grey. Моторная гамма прежняя: литровый бензиновый турбомотор (126 сил и 200 Нм), 1,5-литровая «четверка» VTEC Turbo (182 силы и 240 Нм) и дизель 1.6 i-DTEC (120 сил и 300 Нм). Автомобили с младшим двигателем оснащаются вариатором, остальные — шестиступенчатой «механикой».

Заказать обновленный Civic в Европе можно со следующего месяца. Поставки начнутся в январе 2020 года.

За 2018-й Honda удалось продать 43 256 экземпляров Civic. За первые девять месяцев 2019-го — 29 972 автомобиля. Лидер класса, Volkswagen Golf, только за сентябрь разошёлся тиражом в 32 333 штуки.