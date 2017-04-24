Honda Civic Type R вновь стал быстрейшим переднеприводником Нюрбургринга

«Заряженный» хэтчбек Honda Civic Type R нового поколения стал быстрейшей переднеприводной моделью Нюрбургринга. Японский хот-хэтч проехал «Северную петлю» за 7 минут 43,8 секунды. Это примерно на семь секунд быстрее, чем результат модели прошлого поколения (тогда он тоже был быстрейшим) и почти на четыре секунды быстрее прежнего рекорда, который принадлежал Volkswagen Golf GTI Clubsport S.

Рекорд был установлен 3 апреля. В Honda отметили, что быстрейшее время было поставлено на автомобиле, который используется для тестов перед запуском модели в серийное производство. Автопроизводитель добавил, что машина полностью соответствовала автомобилям, которые будут доступны клиентам.