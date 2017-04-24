Honda Civic Type R вновь стал быстрейшим переднеприводником Нюрбургринга

Honda Civic Type R вновь стал быстрейшим переднеприводником НюрбургрингаХот-хэтч проехал «Северную петлю» почти на четыре секунды быстрее прежнего рекорда
«Заряженный» хэтчбек Honda Civic Type R нового поколения стал быстрейшей переднеприводной моделью Нюрбургринга. Японский хот-хэтч проехал «Северную петлю» за 7 минут 43,8 секунды. Это примерно на семь секунд быстрее, чем результат модели прошлого поколения (тогда он тоже был быстрейшим) и почти на четыре секунды быстрее прежнего рекорда, который принадлежал Volkswagen Golf GTI Clubsport S.
Рекорд был установлен 3 апреля. В Honda отметили, что быстрейшее время было поставлено на автомобиле, который используется для тестов перед запуском модели в серийное производство. Автопроизводитель добавил, что машина полностью соответствовала автомобилям, которые будут доступны клиентам.
При этом на установившую рекорд машину из соображений безопасности был установлен каркас, который, как отмечают в Honda, никак не повлиял на жесткость кузова. Для того, чтобы компенсировать прибавку массы, машина лишилась мультимедийной системы и задних сидений.
На «Сивике»-рекордсмене стояли дорожные шины. Заезд проходил по сухой трассе, а температура воздуха «была оптимальной для правильной работы покрышек и силового агрегата».
Дебют Honda Civic Type R нового поколения состоялся в марте на автосалоне в Женеве. Хот-хэтч укомплектован двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 320 лошадиных сил. Модель получила многорычажную заднюю подвеску, расширенные колеи, тормоза Brembo, а также функцию автоматической перегазовки при переключении «вниз» (на Civic Type R устанавливают только шестиступенчатую «механику»). Помимо этого, хот-хэтч стал на 16 килограммов легче по сравнению с предшественником.