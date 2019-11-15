В России появились новые версии Mercedes-Benz CLA

Оснащение седана ничем не отличается от хэтчбека, который продается на российском рынке с августа текущего года. Под капотом установлена двухлитровая «турбочетверка» мощностью 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. В паре с ней работает семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
Комплектация тоже аналогичная — седан будет доступен в исполнении «Особая серия». В список оборудования входят десятидюймовые экраны мультимедийной системы и приборной панели, камера заднего вида, климат-контроль и электропривод водительского сиденья. Стоимость четырехдверного CLA в исполнении AMG начинается от 3,6 миллиона рублей.
Еще одна версия, универсал CLA 200, пока единственная подобная версия на отечественном рынке среди моделей немецкого производителя. Он комплектуется 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, в пару к нему предлагается безальтернативный семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод у этой версии CLA только передний.
Комплектация для универсала тоже всего одна, Sport. Она включает в себя спортивные сиденья, датчики дождя и света, камеру заднего вида и парковочный ассистент, а также круиз-контроль и мультимедийную систему. Стоимость – от 2 580 000 рублей.