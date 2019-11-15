В России появились новые версии Mercedes-Benz CLA

Оснащение седана ничем не отличается от хэтчбека, который продается на российском рынке с августа текущего года. Под капотом установлена двухлитровая «турбочетверка» мощностью 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. В паре с ней работает семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.