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18:38

В России появились новые версии Mercedes-Benz CLA

Линейка пополнилась «заряженным» седаном AMG и универсалом

Российская линейка Mercedes-Benz CLA пополнилась сразу двумя новыми модификациями — «заряженным» седаном AMG, который представляет собой техническую копию хэтчбека A35, и универсал CLA 200.

Оснащение седана ничем не отличается от хэтчбека, который продается на российском рынке с августа текущего года. Под капотом установлена двухлитровая «турбочетверка» мощностью 306 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. В паре с ней работает семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

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Комплектация тоже аналогичная — седан будет доступен в исполнении «Особая серия». В список оборудования входят десятидюймовые экраны мультимедийной системы и приборной панели, камера заднего вида, климат-контроль и электропривод водительского сиденья. Стоимость четырехдверного CLA в исполнении AMG начинается от 3,6 миллиона рублей.

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Еще одна версия, универсал CLA 200, пока единственная подобная версия на отечественном рынке среди моделей немецкого производителя. Он комплектуется 150-сильным турбомотором объемом 1,3 литра, в пару к нему предлагается безальтернативный семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод у этой версии CLA только передний.

Комплектация для универсала тоже всего одна, Sport. Она включает в себя спортивные сиденья, датчики дождя и света, камеру заднего вида и парковочный ассистент, а также круиз-контроль и мультимедийную систему. Стоимость от 2 580 000 рублей.