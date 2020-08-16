Эрик Клэптон выставил на продажу Ferrari 599 GTB

Эрик Клэптон известен, как коллекционер Ferrari — в гараже 75-летнего блюз-рокера более десяти моделей итальянской марки, в том числе классические «гран туризмо» образца 1960-х. Однако с Ferrari 599 GTB музыкант решил попрощаться, и у фанатов появился шанс приобрести автомобиль «с историей».
Фото: gvelondon.com
Берлинетта 2007 года выпуска регулярно проходила техническое обслуживание и находится в отличном состоянии. Кузов и 20-дюймовые колёсные диски покрашены в чёрный металлик Nero Daytona Black, интерьер отделан светло-коричневой кожей Castoror Light Brown. Отличительные штрихи Ferrari Клэптона — углерод-керамические тормоза с жёлтыми суппортами, аудиосистема BOSE HiFi, сиденья с электрорегулировками и электрохроматическое внутреннее зеркало.
Под капотом V12 объёмом 5999 кубических сантиметров мощностью 620 лошадиных сил и крутящим моментом 608 Нм. Трансмиссия — 6-скоростной «робот» Ferrari F1, привод — на заднюю ось.
Ferrari 599 GTB — второй суперкар Эрика Клэптона, выставленный на продажу в последние месяцы. Недавно музыкант продал Lamborghini Gallardo Superleggera за 125 тысяч фунтов стерлингов, а три с половиной года назад избавился от Ferrari F40, выручив за среднемоторную двухдверку 1991 года выпуска более 900 тысяч фунтов стерлингов.