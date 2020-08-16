Эрик Клэптон выставил на продажу Ferrari 599 GTB

Берлинетта 2007 года выпуска регулярно проходила техническое обслуживание и находится в отличном состоянии. Кузов и 20-дюймовые колёсные диски покрашены в чёрный металлик Nero Daytona Black, интерьер отделан светло-коричневой кожей Castoror Light Brown. Отличительные штрихи Ferrari Клэптона — углерод-керамические тормоза с жёлтыми суппортами, аудиосистема BOSE HiFi, сиденья с электрорегулировками и электрохроматическое внутреннее зеркало.

Под капотом V12 объёмом 5999 кубических сантиметров мощностью 620 лошадиных сил и крутящим моментом 608 Нм. Трансмиссия — 6-скоростной «робот» Ferrari F1, привод — на заднюю ось.