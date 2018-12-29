Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:05

Джереми Кларксон выбрал пять лучших автомобилей года

Ведущий выбирал из 28 машин

© Amazon
Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал пять лучших автомобилей года. Свой выбор он делал из 28 машин, которые он протестировал для британского издания Sunday Times.

Первое место в списке Кларксона занимает суперкар Lamborghini Huracan Performante, который ведущий назвал своим автомобилем года на вручении премий Sunday Times Motor Awards.

Далее следует купе Porsche 911 GT2 RS. Его Кларксон назвал «блестящим спорткаром», полностью заслужившим такую оценку «от человека, который никогда не был фанатом Porsche».

>
Reload
1 / 5

Lamborghini Huracan Performante

Следующим автомобилем в списке стал «заряженный» седан Alpina B5, который получил в рейтинге Джеззы четыре звезды из пяти. По словам Кларксона, этот автомобиль «максимально близко подобрался к званию идеальной машины».

Также четыре звезды достались суперкару Aston Martin Vantage и новому Bentley Continental GT.

Первый эпизод нового сезона шоу The Grand Tour выйдет 18 января.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...