Джереми Кларксон выбрал пять лучших автомобилей года

Следующим автомобилем в списке стал «заряженный» седан Alpina B5, который получил в рейтинге Джеззы четыре звезды из пяти. По словам Кларксона, этот автомобиль «максимально близко подобрался к званию идеальной машины».

Также четыре звезды достались суперкару Aston Martin Vantage и новому Bentley Continental GT.