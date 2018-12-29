Джереми Кларксон выбрал пять лучших автомобилей года

Первое место в списке Кларксона занимает суперкар Lamborghini Huracan Performante, который ведущий назвал своим автомобилем года на вручении премий Sunday Times Motor Awards.
Далее следует купе Porsche 911 GT2 RS. Его Кларксон назвал «блестящим спорткаром», полностью заслужившим такую оценку «от человека, который никогда не был фанатом Porsche».
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Следующим автомобилем в списке стал «заряженный» седан Alpina B5, который получил в рейтинге Джеззы четыре звезды из пяти. По словам Кларксона, этот автомобиль «максимально близко подобрался к званию идеальной машины».
Также четыре звезды достались суперкару Aston Martin Vantage и новому Bentley Continental GT.
Первый эпизод нового сезона шоу The Grand Tour выйдет 18 января.