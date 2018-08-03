Воинственный. Ворчливый. Vantage.

Москва буднично встала всеми своими кольцами – для нее это просто понедельник. Взмокшей шеей чувствую раздражение ворчащего «восьмеркой» Aston Martin Vantage. Покатались, называется. Через час купе нужно сдать. Фиаско, братан? Да уж, теста не получилось, но представиться Vantage успел. Производить впечатление на время – одно из его умений. Главное ли?

Курс Палмера

Он даже не пытается казаться красивым. Дизайн передней части в стиле «как получилось» отталкивает, вызывает фрустрацию. Абсолютно функциональные вещи всегда красивы – взять хотя бы охотничьи ножи или истребители МиГ 29. Но тут функциональность простоты лукава: смотрите, вот светодиоды, чтобы освещать дорогу, вот огромный воздухозаборник, чтобы охлаждать двигатель. Назвать эту гигантскую пасть радиаторной решеткой значит преувеличить. Или преуменьшить?..

С первого взгляда в это лицо понятно: каким-то образом в одной из самых аристократических семей Англии вырос предводитель футбольных ультрас. Таких случайностей не бывает. Михаил Конончук рассказывал, как именно новое направление сформулировал исполнительный директор Aston Martin Энди Палмер:

«Одну модель от другой должна отличить даже моя мама»

Так что новые автомобили выстраивают модельный ряд Aston Martin в логичную ступенчатую конструкцию. Гиперкар Valkyrie – понятно. Рафинированный гран-туризмо DB11 – тоже понятно. Он получился не только красивым, но и состоятельным в своем жанре. А Vantage… С ним тоже все понятно! Я еще не сел за руль, но уже сделал несколько предположений о его характере, которые впоследствии подтвердились.

Значит, работает наставление Палмера? Vantage – спортсмен, это со ста метров видно. И если с передней частью «пережестили», то сзади точно чистый функционал: диффузор тут практически заменяет задний бампер, да еще и выделен желтым – как главный тезис длинного текста. Тонкие ленты задних фонарей, возможно, лучший элемент Vantage.

А вот с формой решили не экспериментировать. Классическое переднемоторное купе, тут и прибавить-то нечего. Все как по учебнику. Главный дизайнер «Астонов» Майлз Нюрнбергер сдал Конончуку основное правило, будто страшный секрет: если провести прямую вдоль передней стойки, она должна попасть точно в ступицу колеса. Правда, этот «секрет» студентам-дизайнерам автомобилей Московского Политеха рассказывают на первом курсе.

И этот академически правильный силуэт – единственное, где в «Астоне» проступает аристократическое происхождение, будто частная английская школа за татуировками и ботинками Dr. Martens. Сравните с Mercedes-AMG GT, у которого Vantage позаимствовал двигатель: тоже алюминиевый кузов фастбэк, тоже компоновка transaxle, тоже задний привод… Только Mercedes нарушает правило «стойка – ступица» и выглядит, как каратель заблудших еретиков, а «Астону» придется убеждать чем-то другим помимо внешности.

Кинематика дверных петель заставляет их уходить вверх при открывании – меньше шанс контакта с бордюром. На запуск двигателя оборачиваются прохожие. Хороший знак. И звук выхлопа не очень-то напоминает мерседесовский. Конечно, такой темперамент не скроешь, но на низах Vantage бубнит суше, холоднее, а на высоких оборотах он громок и мелодичен. Фирменные отстрелы AMG при сбросе газа постарались приструнить, а откашливания при переключениях вверх, напротив, сделали ярче.

Есть отличия и помимо выхлопа. Здесь обычная система смазки вместо сухого картера, иные системы впуска и выпуска. Мощность – 510 л.с., как на AMG GT S до обновления. Поскромничали, пожалуй. Разве что крутящего момента больше – 685 Нм против 650. Впрочем, и этого достаточно, чтобы набрать «сотню» за 3,7 секунды.

Интерьер богатый и оригинальный. Другие эпитеты вряд ли понравятся его создателям. Сделаем поправку на то, что в наших руках чудом оказалась предсерийная машина. Она не поступит в продажу. Даже в отдел автомобилей с пробегом. Итак, салон весь из взаимно пересекающих и поглощающих друг друга элементов. Да, небезупречно, да, нелогично… Но ведь это автомобили Skoda всегда понятны и интуитивны, а к Aston Martin можно и приспособиться. Самые верные и неприхотливые собаки и кошки – дворовые, но ведь многие переплачивают за капризы и странности чистых пород.

В Vantage даже козырек приборного щитка сделан из нескольких частей. Какой смысл в этих лоскутках, если их и замечаешь не сразу? Приборы по последней моде заменили экраном, но какого-то чуда не случилось – восторга не вызывает ни дизайн, ни информативность.

Самое логичное в этой машине – медиасистема Mercedes-Benz с переделанным под Aston Martin интерфейсом. Это заимствование, за которое не стыдно – вот и поворотный селектор с нависающим тачпадом на месте.

Рожден на треке?

Год назад в Ле-Мане я видел невероятное. Два гоночных Vantage GTE сидели на хвосте у «Корвета», пытаясь его обогнать. Один из «Астонов» отставал на несколько кругов и лишь поддерживал лидера команды, второй же боролся за победу в классе LMGTE Pro. До окончания суточной гонки оставались минуты. Уступать не хотел никто – Corvette ехал на пределе возможностей, несмотря на медленно падающее давление в переднем левом колесе. Его пилот под нечеловеческим прессингом должен был неизбежно начать делать ошибки. Вопрос был только в том, продержится ли он до финиша 24-часового марафона.

Эта схватка была настолько красивой, что я не мог принять сторону: искренне сопереживал обороняющемуся «Корвету» – и в то же время восхищался упорством «Астонов». В результате они оказались на подиуме. Сражавшийся, как раненый тигр, Corvette занял третье место в классе, финишировав с мертвыми тормозами и дымом из-под колеса с лохмотьями шины. Ну а первым стал Vantage GTE – модель первого поколения, самая возрастная во всей гонке. И даже оглушительно громким среднемоторным Фордам GT пришлось довольствоваться серебром.

К чему это я? Любые параллели с гоночными успехами Aston Martin Racing будут натянутыми и несостоятельными, так что я не об этом. Те два неистовых Vantage GTE – это задние колеса нового Vantage. Они беснуются, подталкивают меня в спину, хотят ехать вперед, прокатившись под алюминиевым кузовом, вычурным салоном из мелко нарезанных, но очень дорогих материалов, дважды турбированной «восьмеркой» и всеми этими распорками и радиаторами.

Vantage готов закидывать корму даже на «клеверах» московских развязок, и любой металлический стык ему в этом помогает. И это с активным-то задним дифференциалом! Режима Normal или какого-нибудь богопротивного Eco здесь нет: самый мягкий – Sport. Еще есть Sport+ и Track. И уже в Sport+ 8-диапазонный автомат ZF вцепляется в передачу и ни за что не переходит вверх, когда отпускаешь газ. Он всегда готов к атаке, а на тахометре 3500 об/мин. В салоне шумно и жестко, но не то чтобы тряско. И фоном висит какая-то нереализованная ярость.

Как Jaguar F-type SVR в обычной жизни хуже стандартной 8-цилиндровой «эрки», как Mercedes-AMG GT R, натасканный на Нюрбургринг, едва ли обрадуется брусчатке и трамвайным рельсам, с которыми нормально ладит GT S… Так и Vantage сопротивляется происходящему. Это тот случай, когда единственная версия сразу же оказалась экстремальной.

Если DB11 – это Джеймс Бонд, то Vantage – любой герой Стэтема с гаечным ключом и пистолетом.

Инженеры Aston Martin нацелились ни много ни мало на Porsche 911. Быть быстрее Porsche – утопия, но спортивная машина тем и отличается от гоночной, что в ней (спортивной) важно не только время круга, но и удовольствие пилота. И нервный ворчащий Aston обещает все возможные удовольствия: острейшие реакции на отклонения маленького и не вполне круглого руля (2,4 оборота от упора до упора), борьбу с постоянными заносами, резкие выпады на любое касание педали газа… Но мы еле ползем, и утомленные московской жарой водители почти не обращают на Aston внимания – мало ли, может это Celica тюнинговая… Он бы им показал, но до бампера желтого такси впереди всего метр.

Заводской пилот-инструктор Алекс, приписанный к машине для безопасности, отвечает на вопросы о сравнении осторожно, будто едет на мотороллере по заминированному льду. Сам виноват: начал рассказывать, как тестировал Vantage на треке с конкурентами. Да не просто на треке – на Северной петле! Упоминание Jaguar F-type SVR не вызывает в нем никакого энтузиазма. Audi R8 – и он немного оживляется. О Ferrari и Porsche говорит с уважением, но со стратью – только об «Астонах».

Правда, когда я невзначай упомянул DB11, он начал подбирать слова еще тщательнее. Дежурное «это же совсем другое, класс gran turismo!» оставим Капитану Очевидность. Это скоро и в женских глянцевых журналах писать будут. Но больше конкретики вытянуть из Алекса не получается. И все же он выдает: «Скажем, уезжая в командировку, я бы спокойно оставил жене ключи от DB11, а от Vantage – нет».

Стать владельцем самого спортивного «Астона» можно за 12,5 млн рублей. Машину придется подождать около четырех месяцев. Для сравнения: Mercedes-AMG GT R стоит 11,9 миллиона, почти как Porsche 911 Turbo. Turbo S дороже: от 13,6 миллиона. Трековый GT3 обойдется в 10,3 млн, а GT3 RS – в 13,1 миллиона рублей. Полноприводный Audi R8 представлен только в версии V10 plus с атмосферным 10-цилиндровым мотором мощностью 610 л.с. Он стоит 11,2 миллиона рублей. И, наконец, вдадимся в ценовые крайности: безумный Corvette Z06 стоит всего 8,8 миллиона, а несравненный Ferrari 488 GTB обойдется в 20 млн рублей.

Если верить заводским характеристикам, то Vantage не быстрее кого-либо из этого списка. И в то же время он в нем не самый дорогой. «Астону» в любом случае придется нелегко – выбор спорткаров в этой ценовой категории есть, и многие люди сочли бы его лучшим выбором в своей жизни. Мне не придется играть в адвоката дьявола и искать преимущества Vantage перед конкурентами, которые съели пуд резины на гоночных треках. Суперкар – одна из самых эмоциональных вещей, которые можно купить за деньги. И эмоций за цену Vantage джентльмены из Aston Martin отгружают сполна. \m

Автомобиль предоставлен компанией Авилон, официальным дилером Aston Martin в России.

Подробные технические характеристики

Aston Martin Vantage Тип двигателя Бензиновый, V8 битурбо Рабочий объем, см3 3982 Макс. мощность, л.с./об/мин 510/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 685/2000-5000 Тип привода задний Коробка передач автоматическая, 8-диапазонная Передняя подвеска пружинная, на двойных поперечных рычагах Задняя подвеска пружинная, многорычажная Габариты (ДхШхВ), мм 4465х1942х1273 Колесная база, мм 2704 Сухая масса, кг 1530 Объем багажника, л 350 Разгон 0-100 км/ч, с 3,7 Макс. скорость, км/ч 312 Расход топлива (комб.), л/100 км 10,5

Иллюстрации: Алексей Сулима